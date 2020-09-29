Происшествия 1 час назад

"Воды не хватает всем": жителей Крыма заставят продать частные колодцы

Проблемы с водоснабжением наблюдаются в Симферопольском, Бахчисарайском и Ялтинском районах аннексированного полуострова

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Так называемый "глава Крыма", контролируемый Россией, Сергей Аксенов поручил принудительно выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах аннексированного полуострова.

Об этом сообщает российское издание "Новая газета".

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"Вода — это стратегическое сырье. Если в данном случае есть какие-то недопонимания с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решение...  Водоснабжение — общее дело, и вода — для всех, не чья-то собственность. Там, где отказываются — принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем", — отметил Аксенов.

Указано, что в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению "чиновники" сообщили о проблемах водоснабжения в Симферопольском, Бахчисарайском и Ялтинском районах.

В частности, к ним за выходные дни поступило около 1 000 обращений от жителей с жалобами на несоблюдение графика подачи воды или на желто-коричневую жидкость, которая течет из водопровода.

Более того, известно, что в некоторых районах Крыма воды не было уже до 6 суток.

Ранее кремлевский куратор захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов заявлял о необходимости возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

Весной 2020 года Аксенов предложил запретить на время карантина использовать кондиционеры из-за бактерий.

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Тем временем в Белогорском районе оккупированного Крыма пересохла река Танасу — приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Также обмелел и высох пресноводный пруд рядом.

Напомним, после оккупации Крыма Россией полуостров вынужден обходиться запасами местных водохранилищ, которые с начала 2020 года обмелели до критического минимума.

Тема подачи воды в Крым возобновилась в начале года, когда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласен пустить воду на полуостров в обмен на уступки президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Также тогда новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль чуть ли не в первом своем заявлении на посту выступил за возобновление подачи воды в оккупированный Россией Крым.

В конце июля нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возможного возобновления водоснабжения оккупированного Крыма.

В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет. По его словам, этот тезис придумала российская пропаганда в своих целях.

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