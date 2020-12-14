В Ялте ограничили подачу воды 6 часами в сутки

Ялта с 14 декабря перешла на график подачи воды по шесть часов в сутки. Как пишет ТАСС, водоснабжение в Ялте начали ограничивать по ночам с 27 ноября из-за снижения запасов воды в двух водохранилищах, снабжающих город

"Сегодня город Ялта перешел на новую схему водоснабжения с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00", — сообщил на совещании по водоснабжению гендиректор действуюшего под российской юрисдикцией госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

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"Заместитель главы администрации Ялты" Дмитрий Карнаух сообщил агентству, что в городе организован подвоз воды, устанавливаются емкости в жилых микрорайонах, школах и детских садах. В больницы вода будет подаваться без ограничений. В санаториях и других объектах размещения туристов емкости устанавливаются также централизовано.

В свою очередь, как передает РИА Новости, "исполняющая обязанности главы администрации Ялты" Янина Павленко сообщила, что запасы воды в двух резервных водохранилищах для снабжения Ялты и южнобережных поселков снизились из-за засухи до 10-20% от проектного объема.

"Докладываю вам, что в Загорском 2,75 млн кубометров, в Счастливом 2,77 млн кубометров", — сообщила она на упомянутом совещании.

Ялта снабжается водой из двух основных источников: рек и водопадов с южной стороны Крымских гор и из резервных водохранилищ с северной их стороны. По словам Павленко, за последние дни регион благодаря дождям получил более 20 тысяч кубометров притоков воды в реки и водопады, которые ранее из-за засухи сильно обмелели или пересохли.

Загорское водохранилище находится на территории Бахчисарайского района Крыма в верховьях реки Кача и ее левого притока Стили. Объем водохранилища составляет около 28 млн кубометров. Счастливенское водохранилище расположено в верховьях реки Бельбек, его объем — 11,8 млн кубометров. В 1980 году оба водохранилища соединили для перекачки воды из Загорского сначала в Счастливненское, а затем по 7-километровому гидротоннелю через горную гряду в Ялту.

Ранее из-за засухи в Крыму обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища, из-за чего в Симферополе и его пригородах ввели почасовую подачу питьевой воды утром и вечером. Ограничения были введены и в других городах полуострова, в частности, в Евпатории начали снижать давление воды по ночам, а с 26 ноября до конца декабря отключат горячую воду. В Севастополе ввели повышенной готовности, запасов осталось менее чем на три месяца.

Напомним также, что ранее так называемый "глава Республики Крым" Сергей Аксенов поручил принудительно выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах аннексированного полуострова.