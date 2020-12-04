Общество 9 минут назад

В крымских скважинах скоро закончится вода — эколог

За время оккупации Крыма уровень воды на полуострове опустился на 15 — 25 метров

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Из-за проблем с водой так называемая "власть" оккупированного Крыма решила бурить скважины, однако такой метод будет эффективным только короткий промежуток времени, так как подземные источники Крымского полуострова истощены.

Об этом рассказала эколог из Крыма Мария Литвиненко в эфире программы "На самом деле: Крым", передает пресс-служба телеканала "Дом".

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По данным гидрогеологов, за время оккупации Крыма уровень воды на полуострове опустился на 15 — 25 метров.

"Почему не хватает воды в водоносных пластах? Потому что источником воды для этих пластов был Северо-Крымский канал. Он был источником воды для подземных слоев. Сейчас этого нет. Брать воду в подземных слоях можно только или осадков, или из Северо-Крымского канала, где ее нет. Остаются осадки, но осадков тоже нет. Подземные пласты будут истощаться. Бурить можно все глубже и глубже, но когда-нибудь наступит предел, который переходить нельзя", — отметила эколог.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму началась реализация российского плана по водоснабжению полуострова.

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Напомним, недавно в Кремле заявили о намерениях решить проблему с водой в Крыму без привлечения Украины.

В частности, из-за проблем с водой в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины и колодцы. Причем российские оккупанты предлагают подключать прокуратуру в случае сопротивления крымчан в этом вопросе.

Согласно официальной позиции Украины, воды в Крыму не хватает на развитие военных объектов, население обеспечено в полной мере.

Проблема с водоснабжением на полуострове наблюдается несколько лет после аннексии, когда Киев перекрыл подачу воды в Северо-Крымский канал.

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