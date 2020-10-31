В Крыму начали реализовывать российский проект по водоснабжению полуострова

В аннексированном Крыму началась реализация российского плана по водоснабжению оккупированного полуострова.

Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, сообщает "Федеральное агентство новостей".

По его словам, на полуострове приступили к реализации плана "по устойчивому водоснабжению".

Ранее в аннексированный Крым по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл российский вице-премьер Марат Хуснуллин и проинспектировал строительство водозаборов на реке Бельбек и Кадыковском карьере.

Как утверждает Аксенов, решение о привлечении военных к строительству "было верным".

Ожидается, что в скором времени к работе должны приступить еще 200 человек.

Напомним, недавно в Кремле заявили о намерениях решить проблему с водой в Крыму без привлечения Украины.

Как сообщалось, из-за проблем с водой в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины и колодцы. Причем российские оккупанты предлагают подключать прокуратуру в случае сопротивления крымчан в этом вопросе.

Согласно официальной позиции Украины, воды в Крыму не хватает на развитие военных объектов, население обеспечено в полной мере. Проблема с водоснабжением на полуострове наблюдается несколько лет после аннексии, когда Киев перекрыл подачу воды в Северо-Крымский канал.