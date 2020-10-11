Россия направит $64 млн на обеспечение водоснабжения в Крыму

Россия выделила 4,95 млрд рублей ($64,4 млн) для создания новых объектов водоснабжения в аннексированном Крыму.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского правительства.

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Указано, что выделенные деньги пойдут якобы на строительство водозабора на реке Бельбек с очищающими и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера.

Предполагается, что строительные работы будет вести Министерство обороны России.

"После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополя", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что более 870 млн рублей ($11,3 млн) выделят "на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин".

Как ожидается, деньги поступят из резервного фонда российского правительства.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с водой в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины и колодцы. Кроме того, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов предложил подключать прокуратуру в случае сопротивления крымчан в этом вопросе.

Согласно официальной позиции Украины, воды в Крыму не хватает на развитие военных объектов, население обеспечено в полной мере. Проблема с водоснабжением на полуострове наблюдается несколько лет после аннексии, когда Киев перекрыл подачу воды в Северо-Крымский канал.