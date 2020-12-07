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1 час назад

Проблемы с водой в Крыму: в Ялте подача по графику, в Симферополе — запасов на 8 дней

Подачу воды в Ялте будут осуществлять по 3 часа утром и 3 часа в вечернее время

Военные РФ прокладывают водопровод в Крым. Фото: mil.ru Военные РФ прокладывают водопровод в Крым. Фото: mil.ru
Военные РФ прокладывают водопровод в Крым. Фото: mil.ru

Оккупационные "власти" Крыма заявили о проблеме с водоснабжением в аннексированной Россией Ялте и Симферополе.

Об этом заявил так называемый "министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма" Дмитрий Черняев, сообщает "Крым.Реалии".

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Указано, что из-за падения притока воды в Счастливенское и Загорское водохранилища жителям Ялты будут подавать воду только по 6 часов в сутки.

"Относительно Ялты мы наблюдаем сейчас минимальные притоки в основные водохранилища... По плану мероприятий, с 14 декабря администрация города планирует начать снижение подачи воды. На этой неделе будет проведено полное оповещение всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по 3 часа утром и 3 часа в вечернее время", — отметил Черняев.

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Кроме того, глава компании "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что запасов воды в Аянском водохранилище, используемом для водоснабжения Симферополя, осталось всего на 8 дней.

В связи с этим в город подается вода из подземных источников.

"У нас запасов воды в Аянском водохранилище на 8 дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой", — заявил он.

При этом Баженов добавил, что на этой неделе завершаются работы по вводу в строй нового участка водовода для подачи в южный район города артезианской воды.

Ранее в Офисе президента Украины оценили ситуацию с водой в Крыму, заявив, что "войны за воду" не будет.

Кроме того, в представительстве президента в Крыму сообщали, что подача воды на полуостров с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ.

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Напомним, недавно в Кремле заявили о намерениях решить проблему с водой в Крыму без привлечения Украины.

В частности, из-за проблем с водой в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины и колодцы. Причем российские оккупанты предлагают подключать прокуратуру в случае сопротивления крымчан в этом вопросе.

Согласно официальной позиции Украины, воды в Крыму не хватает на развитие военных объектов, население обеспечено в полной мере.

Проблема с водоснабжением на полуострове наблюдается несколько лет после аннексии, когда Киев перекрыл подачу воды в Северо-Крымский канал.

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