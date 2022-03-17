Российские оккупанты произвели забор украинской воды на 620 млн грн

Россияне производят водозабор из Каховского водохранилища и ежесуточно наносят ущерб на сумму более 32,5 млн грн. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Украины.

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Российские войска 24 февраля 2022 года захватили все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, которые регулировали водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым.

27 февраля оккупанты разрушили временную дамбу и главное перегородочное сооружение канала. В результате РФ осуществляет водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр.

Частичная разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала привела к тому, что утекает 4 320 тысяч кубических метров воды в сутки.

Ущерб за самовольное использование водных ресурсов Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки. По состоянию на 17 марта общая сумма составила почти 620 млн гривен.

Напомним, что до 2014 года основным источником подачи воды в Крым был Северо-Крымский канал с забором воды из Каховского водохранилища, специально построенного в нижнем течении реки Днепр. Через Северо-Крымский канал обеспечивалось до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

С началом оккупации полуострова Россией в апреле 2014 года поставки воды из Днепра на Крымский полуостров были перекрыты. При этом в Украине объясняли, что нехватка воды в аннексированном Крыму вызвана массированной милитаризацией на полуострове со стороны России.

24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Херсонской области, в том числе гидросооружения Северо-Крымского канала.