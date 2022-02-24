Часть Херсонской области оккупирована захватчиками - ОГА

Все государственные структуры в Геническом районе Херсонской области, а также Северо-Крымский канал, город Олешки и Каховская ГЭС перешли под контроль захватчиков. Об этом заявляет Херсонская областная администрация со ссылкой на данные, поступающие от районных администраций в телефонном режиме.

Отмечается, что вражеская техника стоит в самом Геническе, а в окрестностях установлены блокпосты российских войск, где проводится проверка выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

"В Каховском районе военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют", - сообщают также в ОГА.

В Скадовском районе колонна военной техники стоит в районе села Широкое и не двигается. В городе Скадовск войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия также не фиксируются.

Кроме того, большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась по территории Бериславского района в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в Бериславе точная информация отсутствует.

Также сообщается, что под контролем российских войск уже находится город Олешки (Цюрупинск). Авиацией противника уничтожены военные объекты, переправа через Днепр также под контролем захватчиков.

В обладминистрации отмечают, что Госслужба по чрезвычайным ситуациям в регионе переведена в режим повышенной готовности, работает посменно и держит постоянную связь с медицинской службой. По словам начальника оперативно-координационного центра, служба реагирует на все вызовы, нехватки сил и средств нет.

"Медицинская служба: Информация о вызовах на ЧС 24.02.2022 по состоянию на 15:00 (с нарастанием). Всего вызовов – 23, пострадавших – 33, из них 4 ребенка; военнослужащих – 17. Погибших – 13, из них 2 ребенка, военнослужащие – 9", - сообщают также в ОГА.

Напомним также, что два российских военных корабля атаковали украинский остров Змеиный, расположенный у берегов Одесской области.