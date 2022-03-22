Кабмин назвал 15 направлений, по которым оценят масштаб ущерба для Украины от войны

Чтобы определить масштаб ущерба, который Российская Федерация нанесла Украине за время войны, Кабинет министров принял постановление №326, в котором описан порядок оценки нанесенного вреда.

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Россия нанесла множество убытков украинской экономике в частности и обществу в целом. Чтобы получить полную компенсацию и оценить, сколько денег потребуется для восстановления страны, властям нужно понять реальную сумму ущерба.

В документе указаны 15 направлений — они включают все сферы жизни страны.

1. Человеческие потери.

В первую очередь в Украине подсчитают, сколько людей стали жертвами войны. Это направление включает все человеческие потери — количество погибших и получивших травмы/увечья среди мирного населения. В том числе можно подсчитать, сколько денег потребуется на восстановление человеку, который стал жертвой агрессии российской армии — получил травмы или инвалидность.

Это же направление включает подсчет людей, жилье которых разрушили оккупанты. Кроме того, в Украине оценят, сколько детей потеряли родителей и людей, которые будут получать выплаты за потерю кормилица. Все эти люди будут получать помощь от государства.

За оценку этого направления отвечает Минсоцполитики.

2. Потенциальный ущерб экономике, который Украина получит вследствие человеческих потерь.

Так как люди — это и есть локомотив экономики, человеческие потери прямо или косвенно приведут к тому, что страна будет иметь меньший рост ВВП, чем могла бы. Исходя из этого во втором направлении подсчитают потери ВВП из-за гибели людей. В этот же пункт входит количество людей, которые получат инвалидность из-за войны, что также негативно скажется на экономике.

Оценивать эти потери будет Минреинтеграции.

3. Потери Вооруженных сил Украины в ходе войны.

Это направление включает человеческие и материальные потери украинской армии, а также выплаты семьям погибших военных и тем, кто получил инвалидность/увечья во вовремя боев.

Подсчитают, сколько денег выделили на утилизацию поврежденной техники и боеприпасов. Это же направление включает расходы, связанные с разминированием зон боевых действий, и компенсацию за терроризм России на территории Украины.

За оценку этого направления отвечает Минобороны.

4. Ущерб, нанесенный правоохранительной системе страны.

В условиях военных действий правоохранители продолжают делать все, чтобы обеспечить публичною безопасность и порядок. В рамках оценки ущерба по четвертому направлению в Украине подсчитают все человеческие и материальные потери правоохранительной системы за время войны.

В частности, полицейские и другие сотрудники правоохранительных органов в случае получения инвалидности из-за войны будут получать помощь от государства, а в случае смерти деньги выплатят их семьям.

Также этот пункт включает подсчет расходов по утилизации поврежденной техники и другого имущества. За оценку этого направления отвечает МВД.

5. Потери жилищного фонда.

Государство оценит стоимость каждого разрушенного дома, чтобы подсчитать, сколько денег потребуется его собственнику на восстановление или покупку/строительство нового жилья. Это также распространяется на государственную недвижимость. Процессом оценки будут заниматься местные власти.

6. Потери земельного фонда.

В Украине подсчитают, сколько убытков оккупанты нанесли земельному фонду и сколько теперь денег потребует на его восстановление на разных территориях. Отдельные собственники участков также смогут получить компенсацию, но для этого сначала нужно оценить нанесенный ущерб.

Этот же пункт включает затраты на разминирование. Заниматься подсчетом будут местные власти.

7. Ущерб, нанесенный лесному фонду.

В рамках этого направления оценят два основных показателя для подсчета потерь лесохозяйственного производства:

ущерб, полученный из-за ограничения прав землепользователей вследствие войны;

потери, полученные из-за того, что некоторые территории временно заняты или оккупированы.

За определение ущерба по приведенному направлению отвечает Минсреды.

8. Потери в отрасли добычи недр.

В Минсреды оценят, какой объем недр использовали незаконно за время войны и сколько Украина потеряла из-за этого. Также определят экологический вред в результате самопроизвольного пользования недрами.

9. Ущерб из-за временной потери части территориальных вод Черного и внутренних вод Азовского морей.

После того, как Россия аннексировала Крым, а потом начала полномасштабную войну, Украина потеряла некоторые территориальные воды Черного и внутренние воды Азовского морей, которые ей принадлежат.

Поэтому теперь в Минсреды оценят, сколько финансовых потерь понесла Украина, в том числе из-за временно утраченных возможностей.

Кроме того, ведомство оценит экологический вред, причиненный акватории Черного и Азовского морей в пределах территориальных и внутренних вод Украины.

10. Ущерб, причиненный природно-заповедному фонду.

Сюда входит ущерб, который российская военная агрессия нанесла территориям и объектам природно-заповедного фонда. Минсреды оценит все повреждения и уничтожение природных комплексов и объектов в их пределах.

11. Потери в инфраструктуре.

Этот же пункт включает ущерб, нанесенный телекоммуникационной сети и связи. Мининфраструктуры выяснит, сколько дорог требует ремонта/восстановления после войны и сколько дорог не построили из-за российской агрессии. Такую же оценку проведут для железной дороги.

Также ведомство определит количество поврежденных или разрушенных объектов транспортной инфраструктуры, движимого имущества транспорта и телекоммуникационной сети и объектов связи.

12. Отдельно определят потери энергетической инфраструктуры.

Минэнерго, по согласованию с Минреинтеграции, оценит масштаб и протяженность поврежденных или уничтоженных газо-, нефтепроводов и линий электропередачи. Кроме того, ведомство подсчитает, сколько денег понадобится на восстановление.

13. Потери культурного наследия Украины.

Это направление включает оценку ущерба, которую Россия нанесла всем объектам украинской и мировой культуры. Учитываются как финансовые, так и моральные потери.

Кроме вреда от военных действий оценят ущерб от незаконных археологических исследований во время войны. За проведение оценки в рамках этого направления отвечает МКИП.

14. Экономические потери предприятий.

Правительство и представители администраций соответствующих населенных пунктов проведут совместную работу, чтобы подсчитать убытки от военной агрессии России, которые понесли государственные и частные предприятия. Потерянные возможности также будут считаться ущербом.

15. Потери учреждений и организаций.

Уполномоченные министерства и местные власти будут оценивать стоимость утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества государственных и частных учреждений и организаций.

Также определят, сколько возможностей в этом направлении потеряли из-за войны.

Отметим, что президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что в Украине быстро отстроят все, что пострадало из-за войны. Украина может получить на восстановление страны $300 млрд российского Госрезерва, которые заморожены в США, но для этого необходимо изменить законодательство Соединенных Штатов Америки.