У Кам’янці-Подільському створять два індустріальні парки на понад 1,4 млрд грн інвестицій

У Кам’янці-Подільському планують створити два індустріальні парки - “Кам’янець” і “Поділля”. Реалізація проєктів передбачає залучення понад 1,4 млрд грн інвестицій, створення близько 1250 нових робочих місць та розвиток виробничої й логістичної інфраструктури міста.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Захід.інфо.

У Кам’янці залучать понад 1,4 млрд грн інвестицій

У Кам’янці-Подільському планують створити два нові індустріальні парки - "Кам’янець" та "Поділля". Відповідне рішення депутати міської ради ухвалили під час сесії 18 червня. Очікується, що реалізація проєктів забезпечить створення близько 1250 нових робочих місць і залучить понад 1,4 млрд грн інвестицій.

У міськраді зазначають, що нові індустріальні парки стануть майданчиками для розміщення виробничих, логістичних і переробних підприємств, а також інших бізнес-проєктів. За словами посадовців, це сприятиме економічному розвитку громади, створенню робочих місць, модернізації інфраструктури та збільшенню надходжень до місцевого бюджету.

Міський голова Михайло Посітко повідомив, що індустріальний парк "Кам’янець" має залучити до 835 млн грн інвестицій. За попередніми розрахунками, упродовж 2028–2034 років тут буде створено до 750 робочих місць, а бюджет громади може отримати близько 224 млн грн додаткових надходжень.

Другий проєкт індустріальний парк "Поділля" - планують реалізувати на території промислової зони міста. Парк площею 10 гектарів стане базою для розвитку металообробного кластера. Проєкт матиме приватний характер і розвиватиметься на основі вже наявних виробничих потужностей.

Загальний обсяг інвестицій у "Поділля" оцінюють у 640 млн грн. До 2034 року тут планують створити ще 500 нових робочих місць.

Нагадаємо, у червні Кабмін ухвалив рішення внести індустріальний парк "Терезине" на Київщині до офіційного держреєстру. Цей проєкт принесе регіону до 500 нових робочих місць та посилить його промисловий потенціал.