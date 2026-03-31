Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Індустріальні парки у 2026 році отримають до 80% фінансування: стартував новий відбір

індустріальний парк, промисловість
Індустріальні парки отримають більше грошей / Pexels

В Україні розпочався прийом заявок на державну підтримку індустріальних парків у 2026 році. У межах політики “Зроблено в Україні” бізнес може отримати співфінансування на розвиток інфраструктури, підключення до мереж і відновлення пошкоджених об’єктів, зокрема до 80% витрат для постраждалих і прифронтових територій.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

80% покриє держава

У межах державної політики "Зроблено в Україні" стартував прийом заявок на отримання підтримки для індустріальних парків у 2026 році.

Подати документи можна до 15 серпня через банки-партнери - Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк.

Програма передбачає співфінансування з боку держави, зокрема для створення промислової інфраструктури, підключення до електромереж і відновлення пошкоджених об’єктів. Це відкриває для бізнесу можливості запускати нові виробництва, створювати робочі місця та виготовляти продукцію з більшою доданою вартістю.

Цьогоріч уряд також посилив підтримку індустріальних парків, які зазнали пошкоджень унаслідок російських обстрілів.

Держава компенсуватиме до 80% витрат на відновлення інфраструктури індустріальних парків, пошкодженої або зруйнованої внаслідок бойових дій. Максимальний обсяг такої підтримки становить до 200 млн грн на один парк, а відповідні заявки розглядатимуться у пріоритетному порядку.

Крім того, розширено перелік територій, на які поширюється пільговий механізм співфінансування у пропорції 80/20. Якщо раніше він діяв лише для деокупованих громад, то тепер охоплює і прифронтові регіони.

Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках України було збудовано або перебувало на етапі будівництва 37 заводів.

Від початку дії програми державну підтримку вже отримали 22 індустріальні парки. У їхніх межах реалізується 56 проєктів із загальним обсягом фінансування 1,8 млрд грн.

Фінансування надається на умовах співфінансування: 50/50 — у загальному випадку та 80/20 — для прифронтових і деокупованих територій. Водночас заявники беруть на себе зобов’язання протягом трьох років ввести в експлуатацію щонайменше 5 тис. кв. м промислової нерухомості та залучити не менше двох виробничих підприємств.

Таким чином, кожна гривня державних інвестицій здатна залучити додатково 5–6 грн приватного капіталу.

Індустріальні парки є важливою складовою інвестиційної частини державної політики розвитку національного виробництва "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, в Україні нині діє понад 30 індустріальних парків, де вже збудована або будується інфраструктура та промислові підприємства. Станом на кінець минулого року в індустріальних парках було збудовано або будувалося 37 заводів, тоді як роком раніше - 25.

Автор:
Ольга Опенько