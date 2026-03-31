Індустріальні парки у 2026 році отримають до 80% фінансування: стартував новий відбір

В Україні розпочався прийом заявок на державну підтримку індустріальних парків у 2026 році. У межах політики “Зроблено в Україні” бізнес може отримати співфінансування на розвиток інфраструктури, підключення до мереж і відновлення пошкоджених об’єктів, зокрема до 80% витрат для постраждалих і прифронтових територій.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

80% покриє держава

Подати документи можна до 15 серпня через банки-партнери - Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк.

Програма передбачає співфінансування з боку держави, зокрема для створення промислової інфраструктури, підключення до електромереж і відновлення пошкоджених об’єктів. Це відкриває для бізнесу можливості запускати нові виробництва, створювати робочі місця та виготовляти продукцію з більшою доданою вартістю.

Цьогоріч уряд також посилив підтримку індустріальних парків, які зазнали пошкоджень унаслідок російських обстрілів.

Держава компенсуватиме до 80% витрат на відновлення інфраструктури індустріальних парків, пошкодженої або зруйнованої внаслідок бойових дій. Максимальний обсяг такої підтримки становить до 200 млн грн на один парк, а відповідні заявки розглядатимуться у пріоритетному порядку.

Крім того, розширено перелік територій, на які поширюється пільговий механізм співфінансування у пропорції 80/20. Якщо раніше він діяв лише для деокупованих громад, то тепер охоплює і прифронтові регіони.

Від початку дії програми державну підтримку вже отримали 22 індустріальні парки. У їхніх межах реалізується 56 проєктів із загальним обсягом фінансування 1,8 млрд грн.

Фінансування надається на умовах співфінансування: 50/50 — у загальному випадку та 80/20 — для прифронтових і деокупованих територій. Водночас заявники беруть на себе зобов’язання протягом трьох років ввести в експлуатацію щонайменше 5 тис. кв. м промислової нерухомості та залучити не менше двох виробничих підприємств.

Таким чином, кожна гривня державних інвестицій здатна залучити додатково 5–6 грн приватного капіталу.

Індустріальні парки є важливою складовою інвестиційної частини державної політики розвитку національного виробництва "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, в Україні нині діє понад 30 індустріальних парків, де вже збудована або будується інфраструктура та промислові підприємства. Станом на кінець минулого року в індустріальних парках було збудовано або будувалося 37 заводів, тоді як роком раніше - 25.