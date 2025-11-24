Ще два індустріальні парки отримають 81 млн грн державного фінансування

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України ухвалило рішення про виділення 81 млн грн державної підтримки двом керуючим компаніям індустріальних парків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Кошти будуть спрямовані на розвиток інженерної та транспортної інфраструктури.

Хто отримає фінансування

Державну підтримку в межах програми стимулювання отримають:

Індустріальний парк "ВінІндастрі" (Вінницька область) – 40,3 млн грн на капітальний ремонт дороги до меж парку;

Індустріальний парк "Тернопіль" (Тернопільська область) – 40,7 млн грн на будівництво електричних мереж до території парку.

З урахуванням цього рішення, у 2024 році вже профінансовано 5 індустріальних парків, у межах яких реалізується 7 проєктів на загальну суму 344,5 млн грн.

Що передбачає програма підтримки

Програма "Державне стимулювання створення індустріальних парків", затверджена постановою Кабміну №644, спрямована на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, зокрема:

доріг,

електричних мереж,

водопостачання,

каналізації,

газопостачання та інших технічних рішень, необхідних для запуску виробництв.

Співфінансування здійснюється на умовах 50% на 50%, а для деокупованих територій діє спеціальний механізм – 80% на 20%. Максимальний розмір державного фінансування – до 150 млн грн на один індустріальний парк.

"Інвестиції в промислову інфраструктуру створюють основу для виробництва, появи робочих місць і податків. Кожна гривня, виділена з коштів державного бюджету, приводить 5–6 гривень приватних інвестицій. В такий спосіб Індустріальні парки стають важливим драйвером економічного зміцнення країни", – зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Додаткові стимули для учасників індустріальних парків

Серед фіскальних переваг:

звільнення від імпортного мита та ПДВ на обладнання;

звільнення від податку на прибуток на 10 років (за умови реінвестування);

можливість місцевої влади знижувати до нуля ставки податку на нерухомість і плату за землю.

Відомство зазначає, що в Україні наразі зареєстровано 110 індустріальних парків у більшості регіонів. Вони є ключовою частиною стратегії розвитку внутрішнього виробництва, стимулювання інвестицій і розширення несировинного експорту.

Нещодавно Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.