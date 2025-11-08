На Чернігівщині створюють індустріальний парк для виробництва варення та компотів

На території Носівської громади в Чернігівській області створюють індустріальний парк "Носівські господарства", де планується виробництво варення та компотів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення заступника голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського.

За його словами, новий тренд у розвитку індустріальних парків полягає в тому, що громади все частіше починають консультації з майбутніми інвесторами ще до подання документів на державну реєстрацію.

"Це точно краще, ніж мати реєстрацію, але роками залишатися без промислових виробництв на території парку", — зазначив Кисилевський.

Носівська міськрада вже уклала договір з ПП "Тепличне" щодо створення ІП на території 14 га, де планується виробництво різних фруктових продуктів.

Крім Чернігівщини, подібні ініціативи реалізуються й в інших регіонах:

Умань (Черкаська обл.) — ІП "Агроінноваційний хаб" на 23 га від компанії "ДК-Індастріал";

Городенка (Івано-Франківська обл.) — ІП "Покуття" на території колишнього цукрового заводу площею 27,56 га;

Подільськ (Одеська обл.) — ІП "Південний" на 37,39 га у 30-річну оренду компанії "Еко Рішення".

У Вінниці на базі ІП "ВінІндастрі" зводять логістичний центр класу "А" Frost hub Vinnytsia з мультитемпературними складами площею 17 тис. кв. м. Будівельні роботи стартують навесні 2026 року.

Проєкти свідчать про те, що українські громади дедалі активніше залучають інвесторів на ранніх етапах, що дозволяє швидше запускати виробництва і створювати нові робочі місця.

Загалом в Україні вже зареєстровано 104 індустріальні парки, які можуть щороку приносити до державного бюджету понад 39 млрд грн податкових надходжень, залучати понад 152 млрд грн інвестицій та створювати близько 152 тисяч робочих місць.

Нещодавно Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.