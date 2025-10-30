Уряд включив індустріальний парк "Фенікс – Долина інновацій" до Реєстру індустріальних парків

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про включення індустріального парку "Фенікс – Долина інновацій" до Реєстру індустріальних парків. Новий промисловий кластер розташований у місті Дрогобич Львівської області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

На території площею 11,12 га, що належить до земель промисловості, планується розміщення підприємств у сферах виробництва будівельних матеріалів та деревини, побутових приладів, машин і устаткування для агропромислового комплексу, деревообробки, хімічної промисловості, а також альтернативної енергетики та суміжних напрямів.

Створення індустріального парку забезпечить до 500 нових робочих місць, сприятиме розвитку переробної промисловості, підвищенню інвестиційної привабливості Львівщини та формуванню нових можливостей для експорту української продукції.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів зазначив, що індустріальні парки — це один із ключових інструментів реалізації політики "Зроблено в Україні". Вони дозволяють створювати виробництва повного циклу, формують точки економічного зростання в регіонах і забезпечують нові робочі місця.

"Держава підтримує ініціаторів через програми стимулювання, що допомагають розвивати інфраструктуру, залучати інвесторів і пришвидшувати запуск виробничих майданчиків", - зазначив він.

Загальний обсяг інвестицій у розвиток "Фенікс – Долина інновацій" оцінюється у 474,3 млн грн, з яких 200 млн грн становитимуть кредитні кошти, 155 млн грн — вклад потенційних учасників, 60 млн грн — державне стимулювання, а 59,3 млн грн профінансує ініціатор створення парку.

Наразі у Реєстрі індустріальних парків налічується 107 об’єктів. Зростання їх кількості свідчить про стабільну динаміку розвитку та реальний інтерес з боку бізнесу й громад. Водночас уряд продовжує оптимізацію реєстру: цього року вже вилучено вісім неактивних парків, а найближчим часом планується виключення ще близько двадцяти.

Індустріальні парки залишаються одним із найефективніших інструментів реалізації політики "Зроблено в Україні", адже саме вони створюють нові можливості для інвесторів, сприяють появі робочих місць і посилюють виробничий потенціал регіонів.

Загалом в Україні вже зареєстровано 104 індустріальні парки, які можуть щороку приносити до державного бюджету понад 39 млрд грн податкових надходжень, залучати понад 152 млрд грн інвестицій та створювати близько 152 тисяч робочих місць.

Нещодавно Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.