Новий індустріальний парк "Покуття": на Івано-Франківщині створять до 1400 робочих місць

індустріальний парк "Покуття"
Концепція індустріального парку "Покуття" / Городенківська міська громада

В Івано-Франківській області з'явився новий індустріальний парк "Покуття". Очікується, що до кінця 2030 року він буде повністю запущений і забезпечить роботою до 1400 осіб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Zaxid.net.

Новий об’єк розміститься на ділянці площею 27,56 га – це територія колишнього цукрового заводу в Городенці. Виробництво там не ведеться багато років, будівлі заводу та під’їзні шляхи перебувають у занедбаному стані.

"Індустріальний парк дозволить зосередити виробництво у визначеній зоні, подалі від історико-культурних та відпочинкових територій. Це сприятиме розвитку інфраструктури, нових доріг і комунікацій, а головне – створенню робочих місць для людей нашої громади", – повідомили на сайті міської ради.

До кінця цього року планується розробити фінальну концепцію та обрати компанію-управителя. Будівництво та запуск першої черги мають розпочатися протягом 2026–2027 років. Очікується, що до 2030 року індустріальний парк "Покуття" запрацює на повну потужність, забезпечивши до 1400 робочих місць.  

Індустріальний парк "Покуття" працюватиме за такими напрямами:

  • машинобудування;
  • виробництво біопалива та газу;
  • виробництво електроенергії;
  • розвиток глибокої переробки сільськогосподарської продукції (зернових, технічних культур, овочів та фруктів) та виробництво харчових продуктів і напоїв, відповідно до стандартів ЄС;
  • створення деревообробного та меблевого кластера з використанням місцевої деревини.

Ініціатором створення парку є приватна компанія – ТзОВ "ГЦЗ 22", яка володіє територією колишнього цукрового заводу.

Нагадаємо, нещодавно Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.

Автор:
Тетяна Бесараб