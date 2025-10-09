Індустріальні парки можуть щороку приносити Україні 39 млрд грн податків і понад 150 тисяч робочих місць – дослідження

В Україні вже зареєстровано 104 індустріальні парки, які можуть щороку приносити до державного бюджету понад 39 млрд грн податкових надходжень, залучати понад 152 млрд грн інвестицій та створювати близько 152 тисяч робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це свідчить аналітичне дослідження девелоперської компанії Alterra Group, яка займається розвитком деяких індустріальних парків.

Динаміка зростання

2024 рік став рекордним для розвитку індустріальних парків в Україні — лише за цей період до реєстру внесли 31 новий парк. Загалом із 2014-го по 2025 рік у країні створено 120 індустріальних парків, з яких 15 згодом виключили через відсутність діяльності.

Найбільша концентрація індустріальних парків спостерігається у Львівській області — 17 парків загальною площею 486 гектарів. Далі йдуть Київська область із 13 парками (423 га) та Закарпатська область із 12 парками (313 га).

За обсягом очікуваних інвестицій лідирує Київщина — 32,5 млрд грн, далі — Львівщина з 27,9 млрд грн, Рівненщина — 15,7 млрд грн та Закарпаття — 13,3 млрд грн.

Щодо потенційного працевлаштування, найбільше нових робочих місць може з’явитися у Львівській області — понад 33,8 тисячі, далі — Закарпатська область (19,2 тисячі) та Київська (18,8 тисячі).

Вплив індустріальних парків на економіку

Дослідження свідчить, що індустріальні парки поступово перетворюються на один із ключових драйверів економічного розвитку регіонів. Завдяки податковим пільгам для резидентів — зокрема звільненню від податку на прибуток на 10 років, а також від ПДВ і мита під час імпорту обладнання — такі парки приваблюють інвесторів, стимулюють розвиток виробництва та створення нових підприємств.

"Індустріальні парки формують екосистему, де виробники можуть не тільки зменшити операційні витрати, а й отримати доступ до нових технологій, інвестицій та партнерських зв'язків", – коментує Олексій Шестак, менеджер у сфері управління комерційною нерухомістю Alterra Group.

Про дослідження

Аналітичне дослідження ринку індустріальних парків України підготовлено на основі даних державного Реєстру індустріальних парків станом на 30 вересня 2025 року. Розрахунки податкового ефекту здійснено з урахуванням середніх показників зайнятості, рівня заробітних плат та операційної діяльності резидентів цих парків.

Нагадаємо, нещодавно Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.