Виграти €2 млн на старті: львівський завод USP у парку “Формація” як трамплін в Європу

Сендвіч-панелі USP — це свого роду LEGO для будівництва: з таких модулів можна швидко зводити сучасні заводи й логістичні комплекси. Власник компанії USP Андрій Навроцький обрав для свого третього заводу індустріальний парк “Формація” у Львові й отримав відчутну вигоду — близько € 2 млн економії. Тепер компанія розглядає новий майданчик не лише як виробничу базу, а як плацдарм для європейського ринку. У найближчих планах — подвоїти випуск і досягти трьох мільйонів квадратних метрів панелей на рік.

Пане Андрію, мер Львова сказав, що ви вклали €15 млн у львівський завод. Це правда?

– Плюс-мінус так.

А за який час ви плануєте повернути інвестиції?

– У нас такого завдання немає. Ми не мислимо категоріями «окупності за два роки». Бізнес працює довше й складніше.

Якби ви будували завод не в індустріальному парку “Формація”, це було б дорожче?

– Так, щонайменше на €1,5–2 млн дорожче.

За рахунок чого саме?

– Передусім завдяки податковим пільгам. Я не сплачував мито і ПДВ при ввезенні обладнання, а також маю пільги зі сплати податку на прибуток протягом 10 років – можу не платити за умови, що реінвестую кошти у розвиток заводу. Це економія близько 2 млн євро. Для виробництва – суттєво.

Яка проєктна потужність нового підприємства?

– Два мільйони квадратних метрів панелей на рік. Це близько 200 тисяч на місяць.

Це ваш третій завод?

– Загалом — так. Один працює у Тернополі, один у Решетилівці на Полтавщині, один у Львові. Крім того, я був співвласником “Термобуду”, який має завод у Миколаєві. Тож загалом у мене зараз три активні виробничі майданчики, решта – це минулий досвід.

Справка В минулому році за даними юконтрол компанія USP отримала дохід 590 млн грн. Обсяг інвестицій у будівництво заводу USP у Львові склав €15 млн

Який сумарний обсяг виробництва?

– Минулого року ми виготовили 1,6 млн кв. м панелей. З новим заводом розраховуємо піднятися до трьох мільйонів. У перспективі хочу вийти на п’ять мільйонів на рік, але поки що ціль – стабільні три.

Наскільки завантажені ваші потужності сьогодні?

– Приблизно на 90%. Це показує, що попит високий.

Де сьогодні продається ваша продукція?

– Наразі тільки в Україні. З цим заводом ми плануємо виходити на закордонні ринки, насамперед у Європу.

Які кроки для цього потрібні?

– Сертифікація, документація, все за європейськими процедурами. Це тривалий процес – два-три роки мінімум. Там держава думає передусім про власного виробника. Навіть тим, хто має заводи за кордоном, потрібні роки, щоб пройти сертифікацію.

На заводі встановлена найдовша конвеєрна стрічка поміж всіх підприємств USP / Delo.ua

Як називатиметься нове підприємство?

– У нас є кілька брендів: USP Panel, USP Craft, USP Prime. Новий завод працює під назвою USP Lviv, але це одна корпорація, де я єдиний власник.

Якою буде чисельність працівників на новому заводі?

– Спочатку близько 20 людей. У перспективі – до 60 працівників.

А яка середня прибутковість бізнесу?

– Ми відходимо від дискусій про відсотки рентабельності. Для мене важливіше забезпечити стабільну роботу, розвиток і нові ринки.