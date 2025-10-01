- Категорія
Виграти €2 млн на старті: львівський завод USP у парку “Формація” як трамплін в Європу
Сендвіч-панелі USP — це свого роду LEGO для будівництва: з таких модулів можна швидко зводити сучасні заводи й логістичні комплекси. Власник компанії USP Андрій Навроцький обрав для свого третього заводу індустріальний парк “Формація” у Львові й отримав відчутну вигоду — близько
€2 млн економії. Тепер компанія розглядає новий майданчик не лише як виробничу базу, а як плацдарм для європейського ринку. У найближчих планах — подвоїти випуск і досягти трьох мільйонів квадратних метрів панелей на рік.
Пане Андрію, мер Львова сказав, що ви вклали €15 млн у львівський завод. Це правда?
– Плюс-мінус так.
А за який час ви плануєте повернути інвестиції?
– У нас такого завдання немає. Ми не мислимо категоріями «окупності за два роки». Бізнес працює довше й складніше.
Якби ви будували завод не в індустріальному парку “Формація”, це було б дорожче?
– Так, щонайменше на €1,5–2 млн дорожче.
За рахунок чого саме?
– Передусім завдяки податковим пільгам. Я не сплачував мито і ПДВ при ввезенні обладнання, а також маю пільги зі сплати податку на прибуток протягом 10 років – можу не платити за умови, що реінвестую кошти у розвиток заводу. Це економія близько 2 млн євро. Для виробництва – суттєво.
Яка проєктна потужність нового підприємства?
– Два мільйони квадратних метрів панелей на рік. Це близько 200 тисяч на місяць.
Це ваш третій завод?
– Загалом — так. Один працює у Тернополі, один у Решетилівці на Полтавщині, один у Львові. Крім того, я був співвласником “Термобуду”, який має завод у Миколаєві. Тож загалом у мене зараз три активні виробничі майданчики, решта – це минулий досвід.
Справка
В минулому році за даними юконтрол компанія USP отримала дохід 590 млн грн. Обсяг інвестицій у будівництво заводу USP у Львові склав €15 млн
Який сумарний обсяг виробництва?
– Минулого року ми виготовили 1,6 млн кв. м панелей. З новим заводом розраховуємо піднятися до трьох мільйонів. У перспективі хочу вийти на п’ять мільйонів на рік, але поки що ціль – стабільні три.
Наскільки завантажені ваші потужності сьогодні?
– Приблизно на 90%. Це показує, що попит високий.
Де сьогодні продається ваша продукція?
– Наразі тільки в Україні. З цим заводом ми плануємо виходити на закордонні ринки, насамперед у Європу.
Які кроки для цього потрібні?
– Сертифікація, документація, все за європейськими процедурами. Це тривалий процес – два-три роки мінімум. Там держава думає передусім про власного виробника. Навіть тим, хто має заводи за кордоном, потрібні роки, щоб пройти сертифікацію.
Як називатиметься нове підприємство?
– У нас є кілька брендів: USP Panel, USP Craft, USP Prime. Новий завод працює під назвою USP Lviv, але це одна корпорація, де я єдиний власник.
Якою буде чисельність працівників на новому заводі?
– Спочатку близько 20 людей. У перспективі – до 60 працівників.
А яка середня прибутковість бізнесу?
– Ми відходимо від дискусій про відсотки рентабельності. Для мене важливіше забезпечити стабільну роботу, розвиток і нові ринки.