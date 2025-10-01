Выиграть €2 млн на старте: львовский завод USP в парке "Формация", как трамплин в Европу

Сэндвич-панели USP – это своего рода LEGO для строительства: из таких модулей можно быстро строить современные заводы и логистические комплексы. Владелец компании USP Андрей Навроцкий выбрал для своего третьего завода индустриальный парк "Формация" во Львове и получил ощутимую выгоду — около € 2 млн. экономии. Теперь компания рассматривает новую площадку не только как производственную базу, но и как плацдарм для европейского рынка. В ближайших планах – удвоить выпуск и достичь трех миллионов квадратных метров панелей в год.

Андрей, мэр Львова сказал, что вы вложили €15 млн во львовский завод. Это правда?

– Плюс-минус да.

А через какое время вы планируете вернуть инвестиции?

– У нас такой задачи нет. Мы не мыслим категориями «окупаемости за два года». Бизнес работает длиннее и сложнее.

Если бы вы строили завод не в индустриальном парке "Формация", это было бы дороже?

– Да, по меньшей мере, на €1,5–2 млн дороже.

За счет чего именно?

– Прежде всего благодаря налоговым льготам. Я не платил пошлины и НДС при ввозе оборудования, а также имею льготы по уплате налога на прибыль в течение 10 лет – могу не платить при условии, что реинвестирую средства в развитие завода. Это экономия около 2 млн. евро. Для производства – существенно.

Какова проектная мощность нового предприятия?

– Два миллиона квадратных метров панелей в год. Это около 200 тысяч в месяц.

Это ваш третий завод?

– В общем – да. Один работает в Тернополе, один в Решетиловке Полтавской области, один во Львове. Кроме того, я был совладельцем Термостроя, который имеет завод в Николаеве. Поэтому у меня сейчас три активные производственные площадки, остальные – это прошлый опыт.

Справка В прошлом году по данным юконтроля компания USP получила доход 590 млн грн. Объем инвестиций в строительство завода USP во Львове составил €15 млн

Каков суммарный объем производства?

– В прошлом году мы произвели 1,6 млн кв. м панелей. С новым заводом рассчитываем подняться до трех миллионов. В перспективе хочу выйти на пять миллионов в год, но пока цель – стабильные три.

Насколько загружены ваши мощности сегодня?

– Приблизительно на 90%. Это показывает, что спрос высок.

Где сейчас продается ваша продукция?

– Пока только в Украине. С этим заводом мы планируем выходить на зарубежные рынки, в первую очередь в Европу.

Какие шаги для этого нужны?

– Сертификация, документация, все по европейским процедурам. Это длительный процесс – два-три года минимум. Там государство думает прежде всего о собственном производителе. Даже имеющим заводы за рубежом нужны годы, чтобы пройти сертификацию.

На заводе установлена самая длинная линия среди всех предприятий USP / Delo.ua

Как будет называться новое предприятие?

– У нас есть несколько брендов: USP Panel, USP Craft, USP Prime. Новый завод работает под названием USP Lviv, но это одна корпорация, где я единственный владелец.

Какова будет численность работников на новом заводе?

– Сначала около 20 человек. В перспективе – до 60 работников.

А какова средняя прибыльность бизнеса?

– Мы отходим от дискуссий о процентах рентабельности. Для меня важнее обеспечить стабильную работу, развитие и новые рынки.