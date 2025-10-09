Индустриальные парки могут ежегодно приносить Украине 39 млрд грн налогов и более 150 тысяч рабочих мест — исследование

В Украине уже зарегистрировано 104 индустриальных парка, которые могут ежегодно приносить в государственный бюджет более 39 млрд грн налоговых поступлений, привлекать более 152 млрд грн инвестиций и создавать около 152 тысяч рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует аналитическое исследование девелоперской компании Alterra Group, занимающейся развитием некоторых индустриальных парков.

Динамика роста

2024 стал рекордным для развития индустриальных парков в Украине — только за этот период в реестр внесли 31 новый парк. Всего с 2014 по 2025 год в стране создано 120 индустриальных парков, из которых 15 впоследствии исключили из-за отсутствия деятельности.

Наибольшая концентрация индустриальных парков наблюдается во Львовской области – 17 парков общей площадью 486 гектаров. Далее следуют Киевская область с 13 парками (423 га) и Закарпатская область с 12 парками (313 га).

По объему ожидаемых инвестиций лидирует Киевщина – 32,5 млрд грн, далее – Львовщина с 27,9 млрд грн, Ровенщина – 15,7 млрд грн и Закарпатье – 13,3 млрд грн.

Что касается потенциального трудоустройства, больше новых рабочих мест может появиться во Львовской области — более 33,8 тысячи, далее — Закарпатская область (19,2 тысячи) и Киевская (18,8 тысячи).

Влияние индустриальных парков на экономику

Исследование показывает, что индустриальные парки постепенно превращаются в один из ключевых драйверов экономического развития регионов. Благодаря налоговым льготам для резидентов — в частности, освобождению от налога на прибыль на 10 лет, а также от НДС и пошлины при импорте оборудования — такие парки привлекают инвесторов, стимулируют развитие производства и создание новых предприятий.

"Индустриальные парки формируют экосистему, где производители могут не только снизить операционные расходы, но и получить доступ к новым технологиям, инвестициям и партнерским связям", - комментирует Алексей Шестак, менеджер в сфере управления коммерческой недвижимостью Alterra Group.

Об исследовании

Аналитическое исследование рынка индустриальных парков Украины подготовлено на основе данных государственного Реестра индустриальных парков на 30 сентября 2025 года. Расчеты налогового эффекта произведены с учетом средних показателей занятости, уровня заработных плат и операционной деятельности резидентов этих парков.

Напомним, недавно Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.