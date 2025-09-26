Во Львове заработал завод по производству сэндвич-панелей (ФОТО)

На территории муниципального индустриального парка "Формация" во Львове 26 сентября открылся завод по производству сэндвич-панелей компании USP Panels. Его мощность составляет 200 тысяч квадратных метров панелей в месяц.

Об этом сообщает корреспондент Delo.ua с места событий.

Масштаб и возможности завода

Общая площадь завода – 7200 кв. м. В здании запроектированы площади производства сэндвич-панелей, складирование сырья и готовой продукции. Построена также твердотопливная котельная для отопления помещения и офисная часть для будущих работников завода и гостей.

На заводе заведена электрическая мощность для обеспечения процесса производства.

В рамках открытия завода состоялся символический запуск производства первой панели.

В мероприятии приняли участие заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, мэр Львова Андрей Садовый и основатель Alterra Group Дмитрий Ковальчук.

"Формация": расположение, инфраструктура, резиденты

Индустриальный парк расположен в 8 км до центра Львова, в 70 км до границы с Польшей и в 1,5 км до кольцевой дороги.

По данным девелоперской компании Alterra Group, организовавшей открытие нового завода USP Panels и развивающей этот индустриальный парк, все парки сети работают по модели Quadruple Helix. Она предполагает сотрудничество четырех секторов взаимодействия: образования, государства, бизнеса и общества для развития инноваций.

В "Формации" предусмотрены просторы для малого и крупного бизнеса, апарт-гостиница, коворкинг, лаборатория прототипирования, заведения сервиса и укрытия.

Индустриальный парк имеет первых резидентов, среди которых производитель пожарной и спецтехники "Пожмашина", ювелирная компания Family Gold Masters, бренд оригинальных носков Dodo Socks и другие.

Первая очередь охватывает 17 тыс. кв. м производственных площадей. Она была введена в эксплуатацию в сентябре 2025 года. До конца года планируется запустить еще 11 тысяч кв. м. Завершение всех этапов строительства ожидается к 2028 году.

Планируется, что "Формация" объединит более 50 компаний разных типов и дозволит создать около 3500 рабочих мест.

Фото: Дмитрий Кисилевский / Facebook

Что известно об USP Panels

Компания USP Panels – украинский производитель сэндвич-панелей с производством, доставкой и монтажом. Она предлагает панели с разным внутренним наполнителем (пенополиуретан, минеральная вата, пенополистирол и т.д. ). Имеются стеновые и кровельные панели.

Согласно информации на сайте компании, ее заводы имеют современное автоматизированное оборудование, занимаются также складским хранением сырья и готовой продукции, имеют 15 монтажных бригад и готовят панели разной толщины.

ООО "ЮСП Панель" зарегистрировано в 2006 году в Тернополе. По данным YouControl, конечным бенефициаром является Андрей Порицкий. В 2024 году в компании было зарегистрировано 60 человек. Доход рос в течение пяти лет и в прошлом году достиг почти 590 млн грн. В то же время чистая прибыль в 2023-м составила 18,6 млн грн, а в 2024-м упала до 6,5 млн грн.