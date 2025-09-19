Строительство крупнейшего завода флоат-стекла в Украине: NovaSklo Игоря Лиски подписало соглашение с международной компанией

Компания NovaSklo подписала соглашение с мировым лидером в сфере технологий производства стекла Pilkington Technology Management Limited (NSG Group), который будет давать инжиниринговое сопровождение при строительстве линии по производству флоат-стекла в Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба инвестиционной компании EFI Group.

Высокотехнологичное производство стекла

Инженеры NSG Group будут предоставлять техническую экспертизу и консультационное сопровождение на всех этапах: от проектирования до строительства и запуска завода флоат-стекла NovaSklo.

Предприятие станет первым высокотехнологичным производством такого масштаба в Украине, созданным в соответствии с самыми высокими международными стандартами энергоэффективности, безопасности и устойчивого развития.

Запуск завода NovaSklo позволит наладить локальное производство стекла, снизить зависимость от импорта и стимулировать развитие строительной индустрии страны благодаря внедрению новых стандартов качества.

Кроме того, предприятие будет работать по ESG-ориентированной модели в соответствии с международными нормами. Завод создаст более 300 рабочих мест и усилит развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

"Рад, что мы расширяем команду партнеров компанией, которая имеет более чем столетний опыт в сфере технологий производства стекла. Сегодня, когда мы реализуем крупнейший проект восстановления Украины, для нас принципиально важно привлекать лучшую международную экспертизу", - отметил Игорь Лиски, основатель NovaSklo и инвестиционной компании EFI Group.

СПРАВКА:

NovaSklo – украинская компания, реализующая проект создания первого в Украине высокотехнологичного завода по производству флоат-стекла в Киевской области. Проект разрабатывается инвестиционно-промышленной компанией EFI Group в партнерстве с ведущими европейскими производителями оборудования для производства флоат-стекла.

NSG Group (Nippon Sheet Glass Co., Ltd. и дочерние компании, включая Pilkington Technology Management Limited) – один из ведущих мировых производителей стекла и стеклянных систем для архитектурного, автомобильного и специализированного использования. Группа имеет сделки по всему миру и осуществляет продажи более чем в 100 странах.

Флоат-стекло, или термополированное стекло – это высококачественное листовое стекло, изготовленное по специальной технологии, которая предполагает заливку расплавленной стекломассы на поверхность расплавленного олова. Этот процесс обеспечивает идеально плоские и ровные поверхности, однородную толщину и высокое качество поверхности без оптических искажений, что делает флоат-стекло основным материалом для современных окон, зданий и интерьеров.

Что известно о стеклозаводе под Киевом

Компания NovaSklo планирует начать строительство завода по производству флоат-стекла в Киевской области в марте 2026 года.

Инвестиции в проект составляют более 240 млн. евро. Производство стекла может окупиться за 6-7 лет, учитывая большие потребности в строительстве и восстановлении Украины.

Первую международную соглашение с проектом стеклозавода NovaSklo и европейскими компаниями – ведущими производителями оборудования Horn, Bottero и Zippe подписали на конференции по восстановлению URC-2025 в Риме.

Проект предусматривает, в частности, строительство завода мощностью 24,8 млн. кв. метров стекла в год.

Уже команда NovaSklo оформила земельный участок для производства и подписала договор с генеральным проектировщиком.



