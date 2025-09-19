Будівництво найбільшого заводу флоат-скла в Україні: NovaSklo Ігоря Ліскі підписало угоду з міжнародною компанією

Компанія NovaSklo підписала угоду зі світовим лідером у сфері технологій виробництва скла Pilkington Technology Management Limited (NSG Group), який надаватиме інжиніринговий супровід під час будівництва лінії з виробництва флоат-скла у Київській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба інвестиційної компанії EFI Group.

Високотехнологічне виробництво скла

Зазначається, що інженери NSG Group надаватимуть технічну експертизу та консультаційний супровід на всіх етапах: від проєктування до будівництва і запуску заводу флоат-скла NovaSklo.

Підприємство стане першим високотехнологічним виробництвом такого масштабу в Україні, створеним відповідно до міжнародних стандартів енергоефективності, безпеки та сталого розвитку.

Запуск заводу NovaSklo дозволить налагодити локальне виробництво скла, зменшити залежність від імпорту та стимулювати розвиток будівельної індустрії країни завдяки впровадженню нових стандартів якості.

Крім того, підприємство працюватиме за ESG-орієнтованою моделлю відповідно до міжнародних норм. Завод створить понад 300 робочих місць та підсилить розвиток малого і середнього бізнесу в регіоні.

"Радий, що ми розширюємо команду партнерів компанією, яка має понад столітній досвід у сфері технологій виробництва скла. Сьогодні, коли ми реалізуємо найбільший проєкт відбудови України, для нас принципово важливо залучати найкращу міжнародну експертизу", – зауважив Ігор Ліскі, засновник NovaSklo та інвестиційної компанії EFI Group.

ДОВІДКА:

NovaSklo – українська компанія, що реалізує проєкт створення першого в Україні високотехнологічного заводу з виробництва флоат-скла у Київській області. Проєкт розробляється інвестиційно-промисловою компанією EFI Group у партнерстві з провідними європейськими виробниками обладнання для виробництва флоат-скла.

NSG Group (Nippon Sheet Glass Co., Ltd. та дочірні компанії, включно з Pilkington Technology Management Limited) – один із провідних світових виробників скла та скляних систем для архітектурного, автомобільного та спеціалізованого використання. Група має операції по всьому світу та здійснює продажі більш ніж у 100 країнах.

Флоат-скло, або термополіроване скло - це високоякісне листове скло, виготовлене за спеціальною технологією, яка передбачає заливання розплавленої скломаси на поверхню розплавленого олова. Цей процес забезпечує ідеально плоскі й рівні поверхні, однорідну товщину та високу якість поверхні без оптичних спотворень, що робить флоат-скло основним матеріалом для сучасних вікон, будівель та інтер'єрів.

Що відомо про склозавод під Києвом

Компанія NovaSklo планує розпочати будівництво заводу з виробництва флоат-скла в Київській області в березні 2026 року.

Інвестиції в проєкт складають понад 240 млн євро. Виробництво скла може окупитися за 6-7 років, зважаючи на великі потреби в будівництві і відновленні України.

Першу міжнародну угоду з проєктом склозаводу NovaSklo та європейськими компаніями - провідними виробниками обладнання Horn, Bottero і Zippe підписали на конференції з відновлення URC-2025 в Римі.

Проєкт передбачає, зокрема, будівництво заводу потужністю 24,8 млн кв. метрів скла на рік.

Наразі команда NovaSklo оформила земельну ділянку для виробництва та підписала договір з генеральним проектувальником.



