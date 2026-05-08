За напад на інкасаторів Ощадбанку Україна вимагатиме від Угорщини компенсації

Після повернення Угорщиною конфіскованих коштів та цінностей Ощадбанку, Україна не вважає інцидент вичерпаним та вимагатиме від Будапешта компенсації за напад на інкасаторів.

Як пише Delo.ua, про це у коментарі "Європейській правді" заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Історія не завершена

"Разом із Ощадбанком та Міністерством закордонних справ ми продовжимо докладати зусиль та сприяти проведенню об’єктивного розслідування всіх обставин цих подій та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду майну й працівникам Ощадбанку, — повідомив очільник НБУ.

За його словами, перший блок запланованих заходів стосуватиметься роботи банку та його юридичних радників, які зосередяться на відшкодуванні збитків і скасуванні незаконних обмежень у ЄС.

Другим напрямком стане співпраця НБУ з профільними структурами, зокрема Єврокомісією та Європейським центральним банком.

"Ми продовжуємо комунікацію та забезпечимо максимальний рівень кооперації з відповідними структурами з метою зʼясування усіх обставин, повного відновлення порушених прав та компенсації завданих збитків", — підкреслив Пишний.

Він додав, що публічну позицію України підтримала очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка поділяє аргументи Києва та наголошує на ризиках такої ситуації для євро як міжнародної валюти.

Що відомо про інцидент з інкасаторами

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників.

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Також там знаходилося 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

6 березня, Україна повернула сімох затриманих в Угорщині працівників Ощадбанку. Згодом Міністерство закордонних справ заявило про грубі порушення прав інкасаторів під час затримання.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників. Було зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків.

Угорщина заявляла, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

6 травня Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку.