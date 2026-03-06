МЗС звільнило українських інкасаторів, затриманих в Угорщині

Семеро громадян України, які були затримані в Будапешті в рамках справи, яку Будапешт назвав "Український золотий конвой", вже звільнені та перетнули український кордон.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис очільника МЗС Андрія Сибіги.

Він наголосив, що українські консули надали необхідну допомогу, а звільнення стало можливим завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ України, посольства в Угорщині, правоохоронних органів, державних установ і банків.

I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.



They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.



I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026

"Я вже повідомив президента, що нам вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті. Вони вже в безпеці та перетнули український кордон", – зазначив Сибіга, подякувавши всім, хто сприяв успішному поверненню громадян на батьківщину.

Нагадаємо, два інкасаторські автомобілі з валютними коштами та банківськими металами, які належать Ощадбанк, були затримані 5 березня 2026 року на території Угорщини під час перевезення між австрійським Raiffeisen Bank International та українським банком.

Станом на ранок 6 березня українських консулів досі не допустили до громадян України. Натомість Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.

Пізніше Ощадбанк заявив, що має намір захищати свої інтереси та права працівників у міжнародних інстанціях після інциденту із затриманням інкасаторських бригад в Угорщині. Юристи банку вже працюють на території Угорщини, а представники керівництва банку прямують до Будапешту для з’ясування обставин інциденту.