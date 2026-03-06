- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
МЗС звільнило українських інкасаторів, затриманих в Угорщині
Семеро громадян України, які були затримані в Будапешті в рамках справи, яку Будапешт назвав "Український золотий конвой", вже звільнені та перетнули український кордон.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис очільника МЗС Андрія Сибіги.
Він наголосив, що українські консули надали необхідну допомогу, а звільнення стало можливим завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ України, посольства в Угорщині, правоохоронних органів, державних установ і банків.
"Я вже повідомив президента, що нам вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті. Вони вже в безпеці та перетнули український кордон", – зазначив Сибіга, подякувавши всім, хто сприяв успішному поверненню громадян на батьківщину.
Нагадаємо, два інкасаторські автомобілі з валютними коштами та банківськими металами, які належать Ощадбанк, були затримані 5 березня 2026 року на території Угорщини під час перевезення між австрійським Raiffeisen Bank International та українським банком.
Станом на ранок 6 березня українських консулів досі не допустили до громадян України. Натомість Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
Пізніше Ощадбанк заявив, що має намір захищати свої інтереси та права працівників у міжнародних інстанціях після інциденту із затриманням інкасаторських бригад в Угорщині. Юристи банку вже працюють на території Угорщини, а представники керівництва банку прямують до Будапешту для з’ясування обставин інциденту.