Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,89

43,70

EUR

51,25

50,98

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

МЗС звільнило українських інкасаторів, затриманих в Угорщині

МЗС звільнило українських інкасаторів
МЗС звільнило українських інкасаторів / Скриншот відео

Семеро громадян України, які були затримані в Будапешті в рамках справи, яку Будапешт назвав "Український золотий конвой", вже звільнені та перетнули український кордон.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис очільника МЗС Андрія Сибіги.

Він наголосив, що українські консули надали необхідну допомогу, а звільнення стало можливим завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ України, посольства в Угорщині, правоохоронних органів, державних установ і банків.

"Я вже повідомив президента, що нам вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті. Вони вже в безпеці та перетнули український кордон", – зазначив Сибіга, подякувавши всім, хто сприяв успішному поверненню громадян на батьківщину.

Нагадаємо, два інкасаторські автомобілі з валютними коштами та банківськими металами, які належать Ощадбанк, були затримані 5 березня 2026 року на території Угорщини під час перевезення між австрійським Raiffeisen Bank International та українським банком. 

Станом на ранок 6 березня українських консулів досі не допустили до громадян України. Натомість Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.

Пізніше Ощадбанк заявив, що має намір захищати свої інтереси та права працівників у міжнародних інстанціях після інциденту із затриманням інкасаторських бригад в Угорщині. Юристи банку вже працюють на території Угорщини, а представники керівництва банку прямують до Будапешту для з’ясування обставин інциденту.

Автор:
Тетяна Гойденко