Поліція відкрила провадження про викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Нацполіції.

Дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за:

ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

ст. 147 Кримінального кодексу України — захоплення заручників.

Поліціянти Департаменту міжнародного поліційного співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції. Тривають слідчі дії.

В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Наразі їхнє місцеперебування залишається невідомим.

У затриманих автомобілях, за оцінками банку, перебували цінності на суму близько 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

"Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Андрій Сибіга назвав дії Будапешта "захопленням заручників та пограбуванням".

Він додав, що причини затримання, а також стан здоров’я українців і можливість зв’язку з ними наразі залишаються невідомими.

"Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет", - наголосив Сибіга.

Він повідомив, що МЗС вже направило офіційну ноту Угорщині з вимогою негайно звільнити українських громадян.

"Ми також звернемося до Європейського Союзу з запитом на чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування", - додав він.

Позиція Угорщини

Натомість Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.

Сімох інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині, вислали з країни, пише Index з посиланням на Національну податкову та митну службу Угорщини.

У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що "постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії".

За його словами, українці останніми місяцями перевозили через Угорщину значну кількість готівки та золота. Податкова і митна служба Угорщини раніше казала про $900 мільйонів та €420 мільйонів лише цього року.

Сіярто каже, що "виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Адже якби це була транзакція між банками, її можна було б здійснити банківським переказом".

У МЗС України рекомендують українцям утриматись від поїздок до Угорщини

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини після "свавільних дій угорської влади" та затримання сімох працівників Ощадбанку.

"За можливості просимо пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію. Звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна в Угорщині та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності", — йдеться у заяві МЗС.