Полиция открыла производство о похищении инкассаторов Сбербанка в Венгрии

Национальная полиция Украины начала уголовные производства по факту угона граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Нацполиции.

Данные внесли в Единый реестр досудебных расследований:

ст. 146 Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека;

ст. 147 Уголовного кодекса Украины – захват заложников.

Полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ официальными каналами обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службе Венгрии и полиции. Продолжаются следственные действия.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и угоне своих сотрудников

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. В настоящее время их местонахождение остается неизвестным.

В задержанных автомобилях, по оценкам банка, находились ценности на сумму около 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг золота.

"Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Сбербанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Место нахождения автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Андрей Сибига назвал действия Будапешта "захватом заложников и ограблением".

Он добавил, что причины задержания, а также состояние здоровья украинцев и возможность связи с ними остаются неизвестными.

"Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет", - подчеркнул Сибига.

Он сообщил, что МИД уже направил официальную ноту Венгрии с требованием немедленно уволить украинских граждан.

"Мы также обратимся в Европейский Союз с запросом на четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захват заложников и ограбление", - добавил он.

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семерых украинцев стало подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

В МИД Украины рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в Венгрию

МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию после "произвольных действий венгерских властей" и задержания семерых работников Ощадбанка.

"При возможности просим приоритизировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию. Обращаем внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвольного похищения имущества в Венгрии и рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности", - говорится в заявлении МИД.