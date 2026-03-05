Запланована подія 2

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

Два инкассаторских автомобиля с валютными средствами и банковскими металлами, принадлежащими Ощадбанку, были задержаны 5 марта 2026 года на территории Венгрии во время перевозки между австрийским Raiffeisen Bank International и украинским банком.

  Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Ощадбанк .

В колонне находились семь сотрудников инкассационной бригады, и их местонахождение пока неизвестно.

По данным банка, событие произошло 5 марта 2026 во время регулярной транспортировки иностранной валюты и банковских металлов между Raiffeisen Bank International (Австрия) и Ощадбанком в Украине.

В финансовом учреждении заявляют, что задержание было безосновательным. В инкассационной колонне находились два специализированных автомобиля и семь сотрудников.

Согласно GPS-данным, задержанные автомобили находятся в центре Будапешт вблизи одной из венгерских силовых структур. Данную информацию, по сообщению банка, подтвердили представители Посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины.

В то же время местонахождение сотрудников банка остается неизвестным.

По информации Ощадбанка, перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским банком и была оформлена в соответствии с международными правилами транспортировки и действующими европейскими таможенными процедурами.

В задержанных автомобилях, по оценкам банка, находились ценности на сумму около 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг золота.

Ощадбанк заявил, что требует немедленного увольнения своих сотрудников и возвращения инкассаторских автомобилей вместе с ценностями в Украину.

Руководство банка сообщило, что находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Украины и правоохранительными органами для координации дальнейших действий.

В НБУ подчеркнули, что требуют от властей Венгрии немедленного увольнения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза.

Что говорят в МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал, что венгерские власти захватили 7 работников банка.

"Фактически речь идет о том, что Венгрия берет заложников и ворует деньги. Если это та "сила", о которой ранее сегодня заявил господин Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет", - говорится в сообщении.

МИД направил официальную ноту с требованием немедленного увольнения наших граждан.

Сибига отметил, что Украина также обратится в Европейский Союз с просьбой предоставить четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захват заложников и ограбление.

Автор:
Татьяна Гойденко