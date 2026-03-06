Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии: Будапешт выдвигает подозрение в отмывании денег генералу украинской спецслужбы

Украинских консулов до сих пор не допустили к семи гражданам Украины, сотрудникам бригады инкассации Ощадбанка, захваченным в заложники в Будапеште. Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

Об этом пишет Delo.ua.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в горская сторона не предоставила никаких объяснений по поводу задержания.

"Мы требуем их немедленного увольнения и готовим следующие действия, в том числе на уровне ЕС", - подчеркнул министр.

Венгрия заявляет о задержании бывшего генерала украинской спецслужбы

Как пишет hvg, Налоговая и таможенная служба Венгрии прокомментировала задержание работников и машины инкассаторской службы украинского Ощадбанка.

Утверждается, что среди задержанных был бывший генерал украинской спецслужбы, осуществлявший управление грузом, состоявший из 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг золота.

Венгерская сторона подтвердила, что задержанные авто были частью запланированной транспортировки ценностей из Австрии в Украину. Но не объяснили, в каком контексте возникло подозрение в отмывании денег в связи с этой операцией.

Венгерское расследование проводится по уголовному законодательству при поддержке Центра противодействия терроризму Венгрии.

В Венгрии утверждают, что о начале расследования сразу было поставлено в известность украинское консульство, но до момента публикации сообщения ответа не поступило.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и угоне своих сотрудников

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. В настоящее время их местонахождение остается неизвестным.

В задержанных автомобилях, по оценкам банка, находились ценности на сумму около 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг золота.

"Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Сбербанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Место нахождения автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Андрей Сибига назвал действия Будапешта "захватом заложников и ограблением".

Он добавил, что причины задержания, а также состояние здоровья украинцев и возможность связи с ними остаются неизвестными.

"Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет", - подчеркнул Сибига.

Он сообщил, что МИД уже направил официальную ноту Венгрии с требованием немедленно уволить украинских граждан.

"Мы также обратимся в Европейский Союз с запросом на четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захват заложников и ограбление", - добавил он.

В МИД Украины рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в Венгрию

МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию после "произвольных действий венгерских властей" и задержания семерых работников Ощадбанка.

"По возможности просим приоритизировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию. Обращаем внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвольного похищения имущества в Венгрии и рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности", - говорится в заявлении МИД.