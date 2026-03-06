Запланована подія 2

Ощадбанк оскаржуватиме дії угорської сторони в міжнародних інстанціях

В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку

Ощадбанк має намір захищати свої інтереси та права працівників у міжнародних інстанціях після інциденту із затриманням інкасаторських бригад в Угорщина.

Про це інформує Delo.ua з посиланням заяву голови правління банку Юрія Каціона.

За його словами, головним позитивним моментом є те, що співробітників банку вдалося знайти. Водночас він наголосив, що відсутність зв’язку з ними протягом тривалого часу — ані з боку родин, ані українських дипломатів, ані роботодавця — є неприйнятною ситуацією.

У банку заявили, що вже розпочали юридичну роботу для захисту своїх інтересів. Зокрема, юристи Ощадбанку вже працюють на території Угорщини, а представники керівництва банку прямують до Будапешту для з’ясування обставин інциденту.

У фінустанові також звернули увагу на заяви угорської сторони щодо можливого походження коштів, які перевозили інкасатори. В Ощадбанку наголошують, що ці кошти належать державному банку, перевозилися відповідно до міжнародних угод та мають усі необхідні документальні підтвердження.

Банк зазначає, що риторика угорської сторони, яка ставить під сумнів джерело походження коштів, отримає окрему юридичну оцінку.

Як пише "Радіо Свобода" посол України та консули перебувають на місці, де утримують українців в Угорщині. Вони, за його словами, вимагають доступу до людей вже понад півтори години.

"Станом на зараз, крім публічних заяв, реальних кроків щодо доступу консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила", – заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Нагадаємо, два інкасаторські автомобілі з валютними коштами та банківськими металами, які належать Ощадбанк, були затримані 5 березня 2026 року на території Угорщини під час перевезення між австрійським Raiffeisen Bank International та українським банком. 

Станом на ранок 6 березня українських консулів досі не допустили до громадян України. Натомість Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.

Автор:
Тетяна Гойденко