Ощадбанк будет оспаривать действия венгерской стороны в международных инстанциях

Ощадбанк намерен защищать свои интересы и права работников в международных инстанциях после инцидента с задержанием инкассаторских бригад в Венгрии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление председателя правления банка Юрия Кациона.

По его словам, главным положительным моментом является то, что сотрудникам банка удалось обнаружить. В то же время он подчеркнул, что отсутствие связи с ними в течение длительного времени — ни со стороны семей, ни украинских дипломатов, ни работодателя — неприемлема ситуация.

В банке заявили, что уже начали юридическую работу по защите своих интересов. В частности, юристы Ощадбанк уже работают на территории Венгрии, а представители руководства банка направляются в Будапешт для выяснения обстоятельств инцидента.

В финучреждении также обратили внимание на заявления венгерской стороны о возможном происхождении средств, перевозимых инкассаторами.

В Ощадбанке отмечают, что эти средства принадлежат государственному банку, перевозились в соответствии с международными соглашениями и имеют все необходимые документальные подтверждения.

Банк отмечает, что риторика венгерской стороны, подвергающая сомнению источник происхождения средств, получит отдельную юридическую оценку.

Как пишет "Радио Свобода", посол Украины и консулы находятся на месте, где содержат украинцев в Венгрии. Они, по его словам, требуют доступа к людям уже более полутора часов.

"По состоянию на данный момент, кроме публичных заявлений, реальных шагов по доступу консулов или увольнению граждан Украины венгерская сторона не предприняла", - заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Напомним, два инкассаторских автомобиля с валютными средствами и банковскими металлами, принадлежащими Ощадбанку, были задержаны 5 марта 2026 г. на территории Венгрии во время перевозки между австрийским Raiffeisen Bank International и украинским банком.

По состоянию на утро 6 марта консулов до сих пор не допустили к гражданам Украины. Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.