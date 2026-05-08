За нападение на инкассаторов Ощадбанка Украина потребует от Венгрии компенсации

Андрей Пышный
Андрей Пышный. Фото: facebook.com/pyshnyy

После возвращения Венгрией конфискованных средств и ценностей Ощадбанка Украина не считает инцидент исчерпанным и потребует от Будапешта компенсации за нападение на инкассаторов.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии "Европейской правде" заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

История не завершена

"Вместе с Ощадбанком и Министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия и способствовать проведению объективного расследования всех обстоятельств этих событий и адекватной компенсации за нанесенный физический и моральный ущерб имуществу и работникам Ощадбанка", - сообщил глава НБУ.

По его словам, первый блок планируемых мер будет касаться работы банка и его юридических советников, которые сосредоточятся на возмещении убытков и отмене незаконных ограничений в ЕС.

Вторым направлением станет сотрудничество НБУ с профильными структурами, в частности, Еврокомиссией и Европейским центральным банком.

"Мы продолжаем коммуникацию и обеспечим максимальный уровень кооперации с соответствующими структурами с целью выяснения всех обстоятельств, полного восстановления нарушенных прав и компенсации нанесенного ущерба", — подчеркнул Пышный.

Он добавил, что публичную позицию Украины поддержала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая   разделяет   аргументы Киева и подчеркивает риски такой ситуации для евро как международной валюты.

Что известно об инциденте с инкассаторами

В Ощадбанке заявили о   задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей   финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников.

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. Также там находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

6 марта Украина вернула  семерых задержанных в Венгрии работников Ощадбанка. Впоследствии Министерство иностранных дел заявило о грубых нарушениях прав инкассаторов при задержании.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников. Было зафиксировано повреждение оборудования.

Венгрия заявляла, что основанием для задержания семерых украинцев стала   подозрение в отмывании денег .

6 мая Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка.

Автор:
Светлана Манько