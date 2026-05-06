Инцидент урегулирован: Венгрия вернула средства и ценности Ощадбанка (ФОТО)

Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, задержанные венгерскими спецслужбами в марте 2026 года. Все активы уже доставлены на территорию Украины, а инцидент урегулирован.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Инцидент с инкассаторами завершен

"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в настоящее время завершен и процесс возвращения материальных ценностей – средства и другие активы уже доставлены на территорию Украины в полном объеме.

В Киеве отмечают, что урегулирование ситуации стало возможным благодаря конструктивному диалогу с Венгрией. Украинская сторона также поблагодарила всех причастных к процессу за усилия в отстаивании интересов государства и его граждан.

Инцидент, возникший ранее в этом году, считается исчерпанным.

Что известно об инциденте с инкассаторами

В Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

Венгрия заявляла, что основанием для задержания семерых украинцев стала подозрение в отмывании денег.

После освобождения работников Ощадбанка валютные ценности и золото, перевозимые инкассаторами, оставались в Венгрии без законных на то оснований.

Ощадбанк требовал вернуть свое имущество. В банке отметили, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с Райффайзен Банком Австрии, груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

Также позже лидер фракции "Фидес" (партии Венгрии премьера Виктора Орбана) Мате Кочиш подал в парламент законопроект по изъятию денег и ценностям украинского Ощадбанка.

Документ предусматривал арест этих активов до завершения расследования, начатого Национальной налоговой и таможенной службой (NAV).

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне сообщения о внесении в венгерский парламент законопроекта о задержании денег и золота, "изъятых" в Ощадбанке, заявлял, что Украина привлечет к ответственности причастных.