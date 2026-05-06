Какие тракторы покупает агробизнес в Украине: рейтинг и цены

Украинский агробизнес в 2026 году ориентируется на производительную и технологическую технику, предпочитая импортные тракторы с прогнозируемыми затратами и высокой надежностью.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка и по данным маркетплейса Agriline, который агрегирует спрос на сельхозтехнику и объединяет продавцов и покупателей в 80 странах.

Украина – один из ключевых рынков платформы, где ежемесячная аудитория превышает 200 тысяч пользователей, а база объявлений насчитывает более 30 тысяч позиций. Это позволяет рассматривать статистику как индикатор реального спроса на технику в агросекторе.

Среди колесных тракторов наибольший интерес сосредоточен в нескольких сегментах от универсальных машин для средних хозяйств до высокомощной техники для интенсивной обработки почвы.

В сегменте Deutz-Fahr спрос формируют две разные по назначению модели:

Deutz-Fahr 115G – около 38 500 евро, универсальный трактор для средних хозяйств или как вспомогательная техника

Deutz-Fahr Agrotron 9340 – около 170 700 евро, высокомощная машина для тяжелых полевых работ.

Отдельную нишу занимает серия Claas Axion, охватывающая несколько ценовых и функциональных сегментов:

Axion 810 и 830 - для транспортных и посевных работ

Axion 850 – баланс между ценой и мощностью

Axion 930 и 950 – техника для интенсивной нагрузки

В тяжелом сегменте стабильный спрос показывает Case IH Magnum 340 со средней ценой около 86 000 евро. Модель используется для длительных полевых работ и отличается выносливостью в пиковые периоды сезона.

Структура спроса свидетельствует об изменении подхода аграриев к инвестициям в технику. Ключевым фактором становится не первоначальная стоимость, а экономика эксплуатации — расход топлива, простоя, доступность сервиса и производительность на гектар.

Для рынка это означает рост спроса на ликвидную технику с прогнозируемыми затратами и понятной сервисной поддержкой. В то же время техника старых образцов постепенно теряет позиции из-за более низкой эффективности и рисков простоев.

В итоге украинский рынок тракторов смещается в сторону более технологичных и производительных решений. Это повышает требования к инвестициям, но в то же время позволяет агробизнесу сокращать затраты и повышать рентабельность.

Заметим, в 2025 году фермеры чаще покупали тракторы — 40,4% всех запросов. Второй по популярности категорией стали комбайны с долей 17,6%. Минитракторы обеспечили еще 10,8% запросов, замыкая тройку наиболее востребованной техники.

Анализ интереса к производителям свидетельствует о сочетании спроса на украинскую и зарубежную технику. Среди отечественных брендов по количеству поисковых запросов лидируют Харьковский тракторный завод (ХТЗ) и Велес-Агро.

Если учитывать все бренды, независимо от страны происхождения, чаще всего пользователи искали технику John Deere, МТЗ и ХТЗ.