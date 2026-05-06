Які трактори купує агробізнес в Україні: рейтинг і ціни

Український агробізнес у 2026 році орієнтується на продуктивну та технологічну техніку, віддаючи перевагу імпортним тракторам із прогнозованими витратами та високою надійністю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку і з даних маркетплейсу Agriline, який агрегує попит на сільгосптехніку та об’єднує продавців і покупців у 80 країнах.

Україна є одним із ключових ринків платформи, де щомісячна аудиторія перевищує 200 тисяч користувачів, а база оголошень налічує понад 30 тисяч позицій. Це дозволяє розглядати статистику як індикатор реального попиту на техніку в агросекторі.

Серед колісних тракторів найбільший інтерес зосереджений у кількох сегментах — від універсальних машин для середніх господарств до високопотужної техніки для інтенсивного обробітку ґрунту.

У сегменті Deutz-Fahr попит формують дві різні за призначенням моделі:

Deutz-Fahr 115G — близько 38 500 євро, універсальний трактор для середніх господарств або як допоміжна техніка

Deutz-Fahr Agrotron 9340 — близько 170 700 євро, високопотужна машина для важких польових робіт

Окрему нішу займає серія Claas Axion, яка охоплює кілька цінових і функціональних сегментів:

Axion 810 і 830 — для транспортних і посівних робіт

Axion 850 — баланс між ціною та потужністю

Axion 930 і 950 — техніка для інтенсивного навантаження

У важкому сегменті стабільний попит демонструє Case IH Magnum 340 із середньою ціною близько 86 000 євро. Модель використовується для тривалих польових робіт і відзначається витривалістю в пікові періоди сезону.

Структура попиту свідчить про зміну підходу аграріїв до інвестицій у техніку. Ключовим фактором стає не початкова вартість, а економіка експлуатації — витрати пального, простої, доступність сервісу та продуктивність на гектар.

Для ринку це означає зростання попиту на ліквідну техніку з прогнозованими витратами і зрозумілою сервісною підтримкою. Водночас техніка старих зразків поступово втрачає позиції через нижчу ефективність і ризики простоїв.

У підсумку, український ринок тракторів зміщується в бік більш технологічних і продуктивних рішень. Це підвищує вимоги до інвестицій, але водночас дозволяє агробізнесу зменшувати витрати і підвищувати рентабельність.

Зауважимо, у 2025 році фермери найчастіше купували трактори — 40,4% усіх запитів. Другою за популярністю категорією стали комбайни з часткою 17,6%. Мінітрактори забезпечили ще 10,8% запитів, замикаючи трійку найбільш затребуваної техніки.

Аналіз інтересу до виробників свідчить про поєднання попиту на українську та іноземну техніку. Серед вітчизняних брендів за кількістю пошукових запитів лідирують Харківський тракторний завод (ХТЗ) та «Велес-Агро».

Якщо враховувати всі бренди незалежно від країни походження, найчастіше користувачі шукали техніку John Deere, МТЗ та ХТЗ.