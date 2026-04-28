Лісівники оновлюють автопарк: перші нові трактори від словацького виробника пройшли тести

ДП "Ліси України" готується до отримання 11 нових трелювальних тракторів (скідерів), виготовлених словацьким виробником. Перші дві одиниці техніки вже пройшли заводські випробування, під час яких фахівці перевірили роботу двигуна, трансмісії, гідравліки, лебідок та електроніки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

Перші одиниці надійдуть до України у найближчі тижні. Постачання ще 9 скідерів заплановане до середини літа.

Техніка працюватиме у 11 надлісництвах Карпат, зокрема в Брустурянському, Бродівському, Рахівському, Ужгородському, Болехівському, Надвірнянському, Коломийському, Івано-Франківському, Вигодському, Осмолодському та Верховинському. Це перша закупівля спеціалізованих тракторів, які не є переобладнаною технікою.

"Ліси України" придбали словацьку техніку

Чому це важливо?

Зараз на балансі Карпатського лісового офісу знаходиться близько 350 тракторів, 285 з яких виготовлені у 80–90-х роках. Застаріла техніка потребує постійного ремонту та високих витрат на запчастини. Нові скідери мають забезпечити вищу прохідність завдяки посиленій рамі та повному приводу, а також підвищити продуктивність за рахунок встановлення двобарабанних лебідок.

Особлива увага приділена безпеці оператора: сучасна техніка оснащена системами дистанційного керування та плавного регулювання швидкості. Використання професійних трелювальних тракторів дозволить зменшити експлуатаційні витрати та забезпечити стабільність лісогосподарських робіт у складних гірських умовах.

Нагадаємо, "Ліси України" у квітні відновлюють роботу над 25 проєктами з будівництва лісових доріг. Ці об'єкти почали зводити ще восени минулого року в Карпатській, Північній, Подільській, Поліській та Столичній філіях.