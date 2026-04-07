ДП "Ліси України" впроваджує сучасні технології для обліку лісу за стандартами ЄС

GNSS-приймачі
У "Лісах України" опановують GNSS-приймачі / ДП "Ліси України"

Держпідприємство "Ліси України" проводить цифровізацію картографічних матеріалів та навчання інженерів з відведення і таксації лісосік. Для проведення точних вимірювань підприємство використовує GNSS-приймачі.

Фахівці ВО "Укрдержліспроєкт" розробили навчальну програму, що поєднує вивчення принципів роботи супутникових систем та практичні заняття безпосередньо у лісі. Протягом березня підготовку пройшли працівники Подільської та Поліської філій, а у квітні навчання заплановане для інженерів інших підрозділів підприємства. Фахівці опановують роботу з геоінформаційними системами та методи камеральної обробки даних.

Для проведення точних вимірювань "Ліси України" минулого року додатково закупили 134 GNSS-приймачів, а загальна їх кількість у лісництвах наразі перевищує 200 одиниць. Це обладнання замінює застарілі бусолі, де вимірювання проводилися вручну.

GNSS-приймачі дозволяють визначати координати ділянок з точністю до кількох сантиметрів за допомогою сигналів із супутників. Перехід на цифрові інструменти забезпечує:

  • автоматичний облік даних; 
  • візуалізацію ділянок на онлайн-картах; 
  • синхронізацію інформації з внутрішніми системами підприємства; 
  • зменшення впливу людського фактора на точність результатів.

Впровадження цих технологій зумовлене вимогами Регламенту ЄС 2023/1115 (EUDR). Документ вимагає наявності точної географічної прив’язки для кожної ділянки заготівлі деревини. Це необхідно для забезпечення повної простежуваності продукції — від лісосіки до кінцевого споживача. Така система дозволяє підтвердити, що деревина не пов’язана з незаконними рубками, деградацією або знищенням лісів, що є обов'язковою умовою для роботи на європейському ринку.

Довідково

Приймачі GNSS (Global Navigation Satellite System) включають в себе не лише американську систему GPS, а й європейську Galileo, китайську BeiDou та інші. Використання багатосистемних приймачів у лісі є критичним, оскільки щільна крона дерев може блокувати сигнали окремих супутників.

Нагадаємо, ДП "Ліси України" у квітні відновлює роботу над 25 проєктами з будівництва лісових доріг. Ці об'єкти почали зводити ще восени минулого року в Карпатській, Північній, Подільській, Поліській та Столичній філіях. 

Автор:
Тетяна Ковальчук