ГП "Леса Украины" внедряет современные технологии для учета леса по стандартам ЕС

Госпредприятие "Леса Украины" проводит цифровизацию картографических материалов и обучение инженеров по отводу и таксации лесосек. Для проведения точных измерений предприятие использует приемники GNSS.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.



Специалисты ВО "Укргослеспроект" разработали учебную программу, объединяющую изучение принципов работы спутниковых систем и практические занятия непосредственно в лесу. В течение марта подготовку прошли работники Подольского и Полесского филиалов , а в апреле обучение запланировано для инженеров других подразделений предприятия. Специалисты овладевают работой с геоинформационными системами и методами камеральной обработки данных.

Для проведения точных измерений "Леса Украины" в прошлом году дополнительно закупили 134 GNSS-приемников, а общее их количество в лесничествах превышает 200 единиц. Это оборудование заменяет устаревшие бусоли, где измерения производились вручную.

Приемники GNSS позволяют определять координаты участков с точностью до нескольких сантиметров с помощью сигналов со спутников. Переход на цифровые инструменты обеспечивает:

автоматический учет данных;

визуализацию участков на онлайн-картах;

синхронизацию информации с внутренними системами предприятия;

уменьшение влияния человеческого фактора на точность результатов

Внедрение этих технологий обусловлено требованиями Регламента ЕС 2023/1115 (EUDR). Документ требует наличия точной географической привязки для каждого участка заготовки древесины. Это необходимо для обеспечения полной прослеживаемости продукции – от лесосеки до конечного потребителя. Такая система позволяет подтвердить, что древесина не связана с незаконными рубками, деградацией или уничтожением лесов, что является обязательным условием работы на европейском рынке.

Справочно

Приемники GNSS (Global Navigation Satellite System) включают в себя не только американскую систему GPS, но и европейскую Galileo, китайскую BeiDou и другие. Использование многосистемных приемников в лесу критическое, поскольку плотная крона деревьев может блокировать сигналы отдельных спутников.

Напомним, ДП "Леса Украины" в апреле возобновляет работу над 25 проектами по строительству лесных дорог. Эти объекты начали возводить еще осенью прошлого года в Карпатском, Северном, Подольском, Полесском и Столичном филиалах.