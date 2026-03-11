Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Наличный курс:

USD

44,30

44,10

EUR

51,65

51,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Леса Украины" оформили права собственности на более 1600 гектаров самозалесенных земель: где больше всего

лес, река
С начала года ГП "Леса Украины" оформило вещные права на 1,6 тыс. га земель / Freepik

Государственное предприятие "Леса Украины" завершило оформление вещных прав на 1,6 тыс. гектаров самозалесенных участков и земель лесохозяйственного назначения, ранее находившихся в запасе общин или администраций. Эти территории долгое время оставались без официального пользователя, что лишало их надлежащей защиты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Для перевода земель в государственный лесфонд ГП "Леса Украины" прошло несколько этапов: получение разрешений от распорядителей, разработку и согласование документации по землеустройству согласно требованиям Земельного кодекса Украины, а также государственную регистрацию прав постоянного пользования.

Результаты по регионам

В Ровенской области областная военная администрация передала Высоцкому надлесничеству (филиал "Полесский лесной офис") 611 гектаров земель. Ранее эти территории принадлежали сельскохозяйственному кооперативу "Жаденское".

В Черкасской области предприятие получило 51 земельный участок общей площадью 681 гектар. Наибольшие массивы расположены в Черкасском и Звенигородском районах (на попечении Корсунь-Шевченковского надлесничества), а также в Золотоношском районе (переданы Черкасскому надлесничеству).

На новых территориях специалисты проведут первичное лесоустройство, оценку влияния на окружающую среду и сформируют квартально-выделительную сеть для дальнейшего ведения хозяйства.

Процесс увеличения лесного фонда продолжается. В первые два месяца 2026 года направлено ходатайство на передачу 4,7 тыс. гектаров земель, на более 2 тыс. гектаров уже получены положительные ответы.

Госпредприятие обращается к общинам и ОВА с призывом передавать самозалесенные участки под опеку государства. Это позволит привлечь государственную лесную охрану для предотвращения незаконных рубок, повреждений и пожаров на этих территориях.

Напомним, рентабельность "Лесов Украины" в 2025 году выросла более чем вдвое, достигнув почти 30%. Прибыль предприятия составила почти 8 млрд грн .

Автор:
Татьяна Ковальчук