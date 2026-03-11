"Леса Украины" оформили права собственности на более 1600 гектаров самозалесенных земель: где больше всего

Государственное предприятие "Леса Украины" завершило оформление вещных прав на 1,6 тыс. гектаров самозалесенных участков и земель лесохозяйственного назначения, ранее находившихся в запасе общин или администраций. Эти территории долгое время оставались без официального пользователя, что лишало их надлежащей защиты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Для перевода земель в государственный лесфонд ГП "Леса Украины" прошло несколько этапов: получение разрешений от распорядителей, разработку и согласование документации по землеустройству согласно требованиям Земельного кодекса Украины, а также государственную регистрацию прав постоянного пользования.

Результаты по регионам

В Ровенской области областная военная администрация передала Высоцкому надлесничеству (филиал "Полесский лесной офис") 611 гектаров земель. Ранее эти территории принадлежали сельскохозяйственному кооперативу "Жаденское".

В Черкасской области предприятие получило 51 земельный участок общей площадью 681 гектар. Наибольшие массивы расположены в Черкасском и Звенигородском районах (на попечении Корсунь-Шевченковского надлесничества), а также в Золотоношском районе (переданы Черкасскому надлесничеству).

На новых территориях специалисты проведут первичное лесоустройство, оценку влияния на окружающую среду и сформируют квартально-выделительную сеть для дальнейшего ведения хозяйства.

Процесс увеличения лесного фонда продолжается. В первые два месяца 2026 года направлено ходатайство на передачу 4,7 тыс. гектаров земель, на более 2 тыс. гектаров уже получены положительные ответы.

Госпредприятие обращается к общинам и ОВА с призывом передавать самозалесенные участки под опеку государства. Это позволит привлечь государственную лесную охрану для предотвращения незаконных рубок, повреждений и пожаров на этих территориях.

Напомним, рентабельность "Лесов Украины" в 2025 году выросла более чем вдвое, достигнув почти 30%. Прибыль предприятия составила почти 8 млрд грн .