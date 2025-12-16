Рентабельність "Лісів України" у 2025 році зросла більш ніж удвічі, сягнувши майже 30%

Державне підприємство "Ліси України" завершує 2025 рік з фінансовими показниками, що суттєво перевищують результати попереднього року. Прибуток підприємства становить майже 8 млрд грн, рентабельність – близько 30%, що більш ніж удвічі вище, ніж торік. Загальний обсяг сплачених податків за 11 місяців перевищив 15 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова наглядової ради підприємства Олексій Кучер в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми не можемо бути не задоволені фінансовими показниками. Фінансовий результат перевершив наші очікування", – зазначив він.

За його словами, зростання показників стало результатом реформування, зокрема централізації управління та впровадження прозорої системи реалізації продукції. Водночас збільшення фінансових ресурсів потребує посилення контролю за їх використанням.

Кучер розповів, що наглядова рада запровадила обов’язкову щомісячну звітність менеджменту щодо витратних договорів на суму понад 1 млн грн, а також контролює виконання річного інвестиційного плану, оформлення майнових прав, виготовлення матеріалів лісовпорядкування та кадрові рішення. Для цього створено Службу внутрішнього контролю, яка об’єднує внутрішній аудит, комплаєнс (контроль дотримання законів, нормативних актів та внутрішніх політик) і управління ризиками.

Крім того, на підприємстві затверджено Антикорупційну політику та Правила ділової етики, розроблені спільно з Базельським інститутом управління. Наглядова рада ініціювала перевірку публічних закупівель за 2025 рік Державною аудиторською службою та Антимонопольним комітетом.

Наглядова рада ДП "Ліси України" окремо звернулася до всіх ключових правоохоронних органів – Офісу генерального прокурора, ДБР, БЕБ, НАБУ та Національної поліції – з проханням надати інформацію щодо кримінальних проваджень, які стосуються менеджменту підприємства.

Також за ініціативою члена наглядової ради Маркіяна Витвицького планується незалежна оцінка діяльності топменеджменту, для чого буде обрано спеціалізовану HR-компанію. Загалом у 2026 році підприємство має пройти шість аудитів, зокрема зовнішні, внутрішній, державний, HR-аудит та перевірку Антимонопольного комітету.

"За результатами наглядова рада зробить необхідні висновки", – зазначив Кучер.

Нагадаємо, наглядова рада ДП "Ліси України" сформована у лютому 2025 року. До наглядової ради увійшли три незалежні члени: з Канади, Фінляндії та Латвії – Маркіян Витвицький, Янне Харьюнпяя та Робертс Стріпніекс, а також представник держави: голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер, якого згодом було обрано головою ради.

За словами Кучера, протягом цього року відбулося вже десять засідань ради і до кінця року планується ще одне позачергове. Також проведено понад 30 робочих нарад і зустрічей. Сформовано три комітети, які провели дев’ять засідань. Створено офіс корпоративного секретаря.