"Леса Украины" втрое увеличивают инвестиции в противопожарную защиту: какое оборудование планируют закупить

ГП "Леса Украины" внедряет план масштабного обновления технического парка. Это обусловлено необходимостью минимизации последствий пожара на фоне обострения климатических изменений и военных действий. В этом году объем инвестиций в противопожарные мероприятия увеличен до 400 млн. грн., что в три раза превышает предыдущие показатели.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Приоритетные направления

Процесс обновления базы начался в 2025 году, когда предприятие закупило партию лесопожарных модулей, мотопомпы и приступило к внедрению современной крупногабаритной техники.

В текущем сезоне ключевым приоритетом является материально-техническая поддержка прифронтовых лесничеств. Эти подразделения работают в условиях повышенных рисков, вызванных боевыми действиями, что требует усиленного обеспечения средствами пожаротушения.

Текущие планы

В течение 2026 года планируется закупка следующих средств:

16 крупногабаритных пожарных автомобилей украинского производства;

около 700 ранцовых опрыскивателей;

почти 2 тысячи пожарных рукавов;

более сотни стволов и десятки лесопожарных установок.

"Приоритет - поддержка прифронтовых лесничеств, работающих в условиях наибольших военных рисков. Планируем устроить 29 новых 48-метровых наблюдательных мачт с телевизионными системами наблюдения. 18 мачт капитально отремонтируем", - отметили в госпредприятии.

Кроме того, более двух тысяч сотрудников пройдут обучение по программам "Руководитель тушения лесных пожаров" и "Лесной пожарный". Весной на Полтавщине, Черкасщине и Львовщине пройдут обширные совместные учения с ГСЧС, полицией, медиками, с участием местных общин и военных администраций.



Напомним, "Леса Украины" в этом году планируют построить более 200 км дорог с твердым покрытием на 60 объектах. Новая инфраструктура обеспечит бесперебойный вывоз древесины в период весеннего таяния почвы и стабильную работу отрасли независимо от сезона.