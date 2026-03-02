Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,15

50,95

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Леса Украины" втрое увеличивают инвестиции в противопожарную защиту: какое оборудование планируют закупить

спецтехника
В 2026 году "Леса Украины" инвестируют 400 млн грн в спецтехнику / ГП "Леса Украины"

ГП "Леса Украины" внедряет план масштабного обновления технического парка. Это обусловлено необходимостью минимизации последствий пожара на фоне обострения климатических изменений и военных действий. В этом году объем инвестиций в противопожарные мероприятия увеличен до 400 млн. грн., что в три раза превышает предыдущие показатели.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Приоритетные направления

Процесс обновления базы начался в 2025 году, когда предприятие закупило партию лесопожарных модулей, мотопомпы и приступило к внедрению современной крупногабаритной техники.

В текущем сезоне ключевым приоритетом является материально-техническая поддержка прифронтовых лесничеств. Эти подразделения работают в условиях повышенных рисков, вызванных боевыми действиями, что требует усиленного обеспечения средствами пожаротушения.

Текущие планы

В течение 2026 года планируется закупка следующих средств:

  • 16 крупногабаритных пожарных автомобилей украинского производства;
  • около 700 ранцовых опрыскивателей;
  • почти 2 тысячи пожарных рукавов;
  • более сотни стволов и десятки лесопожарных установок.

"Приоритет - поддержка прифронтовых лесничеств, работающих в условиях наибольших военных рисков. Планируем устроить 29 новых 48-метровых наблюдательных мачт с телевизионными системами наблюдения. 18 мачт капитально отремонтируем", - отметили в госпредприятии.

Кроме того, более двух тысяч сотрудников пройдут обучение по программам "Руководитель тушения лесных пожаров" и "Лесной пожарный". Весной на Полтавщине, Черкасщине и Львовщине пройдут обширные совместные учения с ГСЧС, полицией, медиками, с участием местных общин и военных администраций.

Напомним, "Леса Украины" в этом году планируют построить более 200 км дорог с твердым покрытием на 60 объектах. Новая инфраструктура обеспечит бесперебойный вывоз древесины в период весеннего таяния почвы и стабильную работу отрасли независимо от сезона.

Автор:
Татьяна Ковальчук