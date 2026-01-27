"Леса Украины" в прошлом году получили почти 30 млрд грн дохода и анонсировало масштабные инвестиции на 2026 год

Государственное предприятие "Леса Украины" в 2025 году заработало 29,9 млрд грн дохода и уплатило 15,8 млрд грн налогов, что составляет 44% от общих поступлений. На 2026 год предприятие планирует масштабные инвестиции в заготовку древесины, обновление спецтехники, охрану и лесовоспроизводство.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор госпредприятия Юрий Болоховец.

О достижениях и планах

"Леса Украины" в 2025 году продемонстрировало следующие финансовые результаты:

доход предприятия составил 29,9 млрд грн;

прибыль до налогообложения – 8,4 млрд грн;

рентабельность достигла 23%.

В общей сложности ГП уплатило в бюджет 15,8 млрд грн налогов, что составляет 44% от поступлений - наибольший показатель в лесной и деревообрабатывающей отраслях.

По словам генерального директора Юрия Болоховца, рекордные результаты стали возможны благодаря детенизации и открытой системе реализации продукции, где обнародуется информация о всех биржевых соглашениях и отказах от закупок.

В 2026 году "Леса Украины " планируют существенно увеличить объемы заготовки древесины, запустив закупку харвестеров, форвардеров, скидеров, тракторов и оборудования для транспортировки. Предприятие также увеличит инвестиции в охрану лесов, лесовоспроизведение и уход за лесными культурами, продолжит развитие рекреационных пунктов и приобретет современную пожарную технику.

В планах предприятия также перезапуск ERP-системы, продолжение процесса корпоратизации, регистрация прав на землю и интеграция лесопользователей, которые не могут самостоятельно выполнять свои функции. Кроме того, в 2025 году к структуре присоединились деоккупированные лесхозы Харьковщины, Донбасса и Херсонщины, где возобновлена заготовка и охрана леса.

В целом, реализованные мероприятия и планы на 2026 год направлены на максимальную капитализацию лесного хозяйства, развитие инфраструктуры и повышение прозрачности бизнес-процессов, говорится в сообщении.

Напомним, цены на топливные дрова для населения и социальной сферы будут оставаться неизменными до завершения отопительного сезона.

Ранее также сообщалось, что ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.