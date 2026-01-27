"Ліси України" торік отримали майже 30 млрд грн доходу та анонсувало масштабні інвестиції на 2026 рік

Державне підприємство "Ліси України" у 2025 році заробило 29,9 млрд грн доходу та сплатило 15,8 млрд грн податків, що становить 44% від загальних надходжень. На 2026 рік підприємство планує масштабні інвестиції у заготівлю деревини, оновлення спецтехніки, охорону та лісовідтворення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець.

Про здобутки та плани

"Ліси України" у 2025 році продемонструвало такі фінансові результати:

дохід підприємства склав 29,9 млрд грн;

прибуток до оподаткування - 8,4 млрд грн;

рентабельність досягла 23%.

Загалом ДП сплатило до бюджету 15,8 млрд грн податків, що становить 44% від надходжень - найбільший показник у лісовій та деревообробній галузях.

За словами генерального директора Юрія Болоховця, рекордні результати стали можливими завдяки детінізації та відкритій системі реалізації продукції, де оприлюднюється інформація щодо всіх біржових угод та відмов від закупівель.

У 2026 році "Ліси України" планують суттєво збільшити обсяги заготівлі деревини, запустивши закупівлю харвестерів, форвардерів, скідерів, тракторів та обладнання для транспортування. Підприємство також збільшить інвестиції в охорону лісів, лісовідтворення та догляд за лісовими культурами, продовжить розвиток рекреаційних пунктів і придбає сучасну пожежну техніку.

У планах підприємства також перезапуск ERP-системи, продовження процесу корпоратизації, реєстрація речових прав на землю та інтеграція лісокористувачів, які не можуть самостійно виконувати свої функції. Крім того, у 2025 році до структури приєдналися деокуповані лісгоспи Харківщини, Донеччини та Херсонщини, де відновлено заготівлю та охорону лісу.

Загалом реалізовані заходи та плани на 2026 рік спрямовані на максимальну капіталізацію лісового господарства, розвиток інфраструктури та підвищення прозорості бізнес-процесів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ціни на паливні дрова для населення та соціальної сфери залишатимуться незмінними до завершення опалювального сезону.

Раніше також повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України.