Дрова для населення: "Ліси України" зберігають ціну до кінця опалювального сезону

Ціни на паливні дрова для населення та соціальної сфери залишатимуться незмінними до завершення опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Лісів України".

Ціна на дрова

Попит на дрова на початку зими залишається високим, однак не демонструє різких коливань. За перші десять днів грудня ДП "Ліси України" реалізувало близько 100 тис. м³ паливної деревини — обсяги, співмірні з показниками першої декади листопада. Щодоби підприємство відвантажує населенню та соціальним закладам 12–15 тис. м³ дров, що відповідає рівню попередніх років.

Попри тривалі перебої з електропостачанням, українці не збільшили закупівлі твердого палива.

"У вересні-листопаді нам інколи телефонували мешканці великих міст, які планували переїзд в села. Запитували про умови купівлі дров, можливість дистанційної оплати. Останній місяць таких запитів майже не фіксується. Мешканці міст або їдуть до родичів, які вже запаслись дровами, або залишаються вдома. Але все ще може змінитися", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на складну ситуацію в енергетичній сфері ДП "Ліси України" вирішило підтримати українські родини та зберегти без змін ціну на паливні дрова для населення (у межах соціальної норми 15 м³), а також для установ соціальної сфери до завершення опалювального сезону. Як і раніше, паливна деревина не виставлятиметься на аукціони - усі обсяги залишатимуться спрямованими виключно на потреби населення.

Дрова зараз доступні практично в кожному лісництві ДП "Ліси України". Заготівля ведеться на стабільно високому рівні, а запас паливної деревини постійно підтримується на рівні не менше ніж 150 тис. м³. Поставки для військових частин виконуються в повному обсязі та відповідно до встановленого графіка.

Раніше повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. У жовтні держпідприємство наростило щоденний обсяг заготівлі дров до 10 тис. м³. На складах лісництв постійно підтримується значний резерв – близько 150 тис. м³ паливної деревини.