Компенсація на дрова: понад 14 тисяч родин лісівників отримали по 7500 гривень допомоги
Понад 14 тисяч сімей діючих та колишніх працівників лісової галузі отримали від підприємства щорічну компенсацію на придбання дров у розмірі 7 500 грн. Загальна сума наданої матеріальної допомоги перевищила 105 млн грн.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держпідприємства "Ліси України".
Ця компенсація є обов'язковою та визначена умовами колективного договору підприємства. Допомогу отримують окремі категорії працівників, пенсіонерів та їхніх родин, які проживають у будинках та квартирах із пічним опаленням.
Хто отримав матеріальну допомогу?
Допомогу отримали кілька наступні категорії:
- понад 10 тисяч – пенсіонери підприємства;
- понад 1,7 тисячі – працівники зі стажем більше 5 років, чия середня заробітна плата становить менше ніж 22 тисячі грн;
- понад 2,3 тисячі – інші пільгові категорії (родини загиблих військових та мобілізованих працівників, працівники з інвалідністю внаслідок російсько-української війни, одинокі матері або батьки, а також колишні працівники, які отримали трудове каліцтво на виробництві).
Як отримати компенсацію?
Для оформлення компенсації працівникам лісової галузі необхідно підготувати та подати оригінали таких документів:
- заяву на отримання допомоги;
- довідку від сільської/міської ради або акт комісійного обстеження про наявність пічного опалення;
- копії документів, що підтверджують належність до пільгової категорії (наприклад, копія наказу про увільнення для мобілізованих;
- довідку про стаж та зарплату;
- копії паспорта та ідентифікаційного номера.
Діючі працівники подають заяви з повним пакетом документів у відділ мотивації регіональної філії. Пенсіонери подають документи до первинної профспілкової організації. Заяви можна подати як особисто, так і надіслати поштою.
Раніше повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. У жовтні держпідприємство наростило щоденний обсяг заготівлі дров до 10 тис. м³. На складах лісництв постійно підтримується значний резерв – близько 150 тис. м³ паливної деревини.