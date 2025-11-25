Компенсація на дрова: понад 14 тисяч родин лісівників отримали по 7500 гривень допомоги

Понад 14 тисяч сімей діючих та колишніх працівників лісової галузі отримали від підприємства щорічну компенсацію на придбання дров у розмірі 7 500 грн. Загальна сума наданої матеріальної допомоги перевищила 105 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держпідприємства "Ліси України".

Ця компенсація є обов'язковою та визначена умовами колективного договору підприємства. Допомогу отримують окремі категорії працівників, пенсіонерів та їхніх родин, які проживають у будинках та квартирах із пічним опаленням.

Хто отримав матеріальну допомогу?

Допомогу отримали кілька наступні категорії:

понад 10 тисяч – пенсіонери підприємства;

понад 1,7 тисячі – працівники зі стажем більше 5 років, чия середня заробітна плата становить менше ніж 22 тисячі грн;

понад 2,3 тисячі – інші пільгові категорії (родини загиблих військових та мобілізованих працівників, працівники з інвалідністю внаслідок російсько-української війни, одинокі матері або батьки, а також колишні працівники, які отримали трудове каліцтво на виробництві).

Як отримати компенсацію?

Для оформлення компенсації працівникам лісової галузі необхідно підготувати та подати оригінали таких документів:

заяву на отримання допомоги;

довідку від сільської/міської ради або акт комісійного обстеження про наявність пічного опалення;

копії документів, що підтверджують належність до пільгової категорії (наприклад, копія наказу про увільнення для мобілізованих;

довідку про стаж та зарплату;

копії паспорта та ідентифікаційного номера.

Діючі працівники подають заяви з повним пакетом документів у відділ мотивації регіональної філії. Пенсіонери подають документи до первинної профспілкової організації. Заяви можна подати як особисто, так і надіслати поштою.

Раніше повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. У жовтні держпідприємство наростило щоденний обсяг заготівлі дров до 10 тис. м³. На складах лісництв постійно підтримується значний резерв – близько 150 тис. м³ паливної деревини.