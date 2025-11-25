Компенсация на дрова: более 14 тысяч семей лесоводов получили по 7500 гривен помощи

Более 14 тысяч семей действующих и бывших работников лесной отрасли получили от предприятия ежегодную компенсацию по приобретению дров в размере 7 500 грн. Общая сумма предоставленной материальной помощи превысила 105 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Леса Украины".

Эта компенсация обязательна и определена условиями коллективного договора предприятия. Помощь получают отдельные категории работников, пенсионеров и их семей, проживающих в домах и квартирах с печным отоплением.

Кто получил материальную помощь?

Помощь получили следующие категории:

более 10 тысяч – пенсионеры предприятия;

свыше 1,7 тысяч – работники со стажем более 5 лет, чья средняя заработная плата составляет менее 22 тысяч грн;

свыше 2,3 тысяч – другие льготные категории (семья погибших военных и мобилизованных работников, работники с инвалидностью в результате российско-украинской войны, одинокие матери или родители, а также бывшие работники, получившие трудовое увечье на производстве).

Как получить компенсацию?

Для оформления компенсации работникам лесной отрасли необходимо подготовить и предоставить оригиналы следующих документов:

заявление на получение пособия;

справку от сельского/городского совета или акт комиссионного обследования о наличии печного отопления;

копии документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории (например, копия приказа об увольнении для мобилизованных);

справку о стаже и зарплате;

копии паспорта и идентификационного номера.

Действующие работники подают заявления с полным пакетом документов в отдел мотивации регионального филиала. Пенсионеры представляют документы в первичную профсоюзную организацию. Заявления можно подать как лично, так и отправить по почте.

Ранее сообщалось, что ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В октябре госпредприятие нарастило ежедневный объем заготовки дров до 10 тыс. м³. На складах лесничества постоянно поддерживается значительный резерв – около 150 тыс. м³ топливной древесины.