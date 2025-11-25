Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Наличный курс:

USD

42,51

42,40

EUR

49,26

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Компенсация на дрова: более 14 тысяч семей лесоводов получили по 7500 гривен помощи

дрова
Работники лесной отрасли получили компенсацию на приобретение дров / Freepik

Более 14 тысяч семей действующих и бывших работников лесной отрасли получили от предприятия ежегодную компенсацию по приобретению дров в размере 7 500 грн. Общая сумма предоставленной материальной помощи превысила 105 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Леса Украины".

Эта компенсация обязательна и определена условиями коллективного договора предприятия. Помощь получают отдельные категории работников, пенсионеров и их семей, проживающих в домах и квартирах с печным отоплением.

Кто получил материальную помощь?

Помощь получили следующие категории:

  • более 10 тысяч – пенсионеры предприятия;
  • свыше 1,7 тысяч – работники со стажем более 5 лет, чья средняя заработная плата составляет менее 22 тысяч грн;
  • свыше 2,3 тысяч – другие льготные категории (семья погибших военных и мобилизованных работников, работники с инвалидностью в результате российско-украинской войны, одинокие матери или родители, а также бывшие работники, получившие трудовое увечье на производстве).

Как получить компенсацию?

Для оформления компенсации работникам лесной отрасли необходимо подготовить и предоставить оригиналы следующих документов:

  • заявление на получение пособия;
  • справку от сельского/городского совета или акт комиссионного обследования о наличии печного отопления;
  • копии документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории (например, копия приказа об увольнении для мобилизованных);
  • справку о стаже и зарплате;
  • копии паспорта и идентификационного номера.

Действующие работники подают заявления с полным пакетом документов в отдел мотивации регионального филиала. Пенсионеры представляют документы в первичную профсоюзную организацию. Заявления можно подать как лично, так и отправить по почте.

Ранее сообщалось, что ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В октябре госпредприятие нарастило ежедневный объем заготовки дров до 10 тыс. м³. На складах лесничества постоянно поддерживается значительный резерв – около 150 тыс. м³ топливной древесины.

Автор:
Татьяна Ковальчук