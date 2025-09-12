Запланована подія 2

Дрова на зиму: какая цена в лесничествах и сколько кубов может купить один человек

дрова
Спрос на дрова в Украине растет. / Freepik

С приближением отопительного сезона спрос на дрова в Украине растет. Государственное предприятие "Леса Украины" продолжает обеспечивать население и социальные учреждения твердым топливом, утверждая, что цены на дрова остаются стабильными на уровне предыдущего периода.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Цены и порядок покупки

Дрова – это социальный продукт, цена на который формируется с минимальной рентабельностью (около 3%). Средняя стоимость по Украине колеблется от 1000 до 1200 грн за кубометр (с НДС), в зависимости от региона.

Чтобы купить дрова, достаточно обратиться в ближайшее лесничество. Для удобства оплаты в каждом лесничестве размещен QR-код, позволяющий быстро и без очередей совершить платеж. Один человек может приобрести до 15 м³ дров.

Правительственная помощь на покупку топлива

С сентября Кабмин начинает выплаты единовременного денежного пособия на приобретение твердого топлива. Помощь могут получить:

  • жители 10-километровой зоны от границы с РФ или линии соприкосновения; 
  • уязвимые категории граждан (многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры, ВПЛ) в 9-ти прифронтовых областях: Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской.

Размер выплаты на одно домохозяйство составляет 19,5 тысяч гривен.

Напомним, ГП "Леса Украины" реализует топливные дрова исключительно для нужд населения и социальных учреждений, без выставления на биржевые торги. В конце августа наибольший спрос наблюдался в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, а также в Карпатском регионе и на западе страны.

Автор:
Татьяна Ковальчук