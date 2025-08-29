Лесхозы обещают стабильные цены на дрова для населения, несмотря на рост на аукционах

Несмотря на резкий рост стоимости дровяной древесины на биржевых торгах, государственное предприятие "Леса Украины" заявило, что для населения цены на дрова останутся на уровне предыдущего периода.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

Дрова для населения

На биржевых аукционах по продаже необработанной древесины для поставки в четвертом квартале зафиксирован значительный рост стоимости дровяного сырья промышленного использования. Больше всего подорожали хвойные, мягколистные и твердолиственные дрова.

В частности, кубометр хвойных дров вырос в цене с 1,23 до 1,97 тыс. грн, мягколистных – с 1 тыс. грн до почти 1,7 тыс. грн, а твердолиственных – с 1,5 тыс. грн до 1,85 тыс. грн.

В то же время государственное предприятие "Леса Украины" сообщило, что для населения стоимость дров останется на уровне предыдущего периода, несмотря на биржевые колебания.

ГП "Леса Украины" реализует топливные дрова исключительно для нужд населения и социальных учреждений, без выставления на биржевые торги. Цены остаются стабильными: от 1 до 1,2 тыс. грн/м³ (с НДС), твердолиственные дрова — 1,2–1,5 тыс. грн/м³, рост не превышает уровень инфляции. Рекомендуемый объем приобретения — до 15 м3 на человека в год.

С начала 2025 года население и социальная сфера уже закупили 1,25 млн м³, к концу года планируется заготовить еще более 1,5 млн м³. Дрова доступны в большинстве лесничеств, очередей нет, для покупки достаточно паспорта и ИНН, отмечают в пресс-службе.

Наибольший спрос наблюдается в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, а также в Карпатском регионе и на западе страны.

Напомним, несмотря на сложную ситуацию, ГП "Леса Украины" продолжает обеспечивать дровами населения прифронтовых областей. Во втором квартале 2025 года Восточный лесной офис втрое увеличил заготовку древесины.