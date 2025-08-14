На дрова и уголь: жители прифронтовых территорий получат от государства финансовую помощь

Правительство совместно с международными партнерами предоставит жителям прифронтовых территорий единовременную денежную помощь на приобретение твердого топлива, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Предусмотренная выплата на одно домохозяйство составляет 19 400 гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Кто может получить помощь?

Помощь оказывается:

всем домохозяйствам, отапливающим жилье твердым топливом, в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии столкновения;

уязвимым категориям населения (многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью, ВПЛ и т.п.) в 9 прифронтовых областях вне 10-километровой зоны: Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской.

Как получить выплату?

Для получения помощи необходимо подать заявление в местный орган управления по месту жительства. Решение будет принято в течение пяти рабочих дней. Выплаты будут производить в сентябре-октябре путем перечисления средств на указанный в заявлении счет.

По словам Министра социальной политики Дениса Улютина, это позволит украинцам заранее приобрести необходимое топливо на зиму. Важно, что эта помощь не учитывается при расчете других видов социальных выплат. Даже в случае эвакуации после подачи заявления средства все равно будут выплачены.

Напомним, несмотря на сложную ситуацию, ГП "Леса Украины" продолжает обеспечивать дровами населения прифронтовых областей. Во втором квартале 2025 года Восточный лесной офис втрое увеличил заготовку древесины.