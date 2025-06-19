Украинцы будут покупать дрова по цене, вдвое ниже рыночной: сколько стоит древесина сегодня

На аукционных торгах третьего квартала стоимость древесины промышленного использования выросла примерно на 20%. Однако государственное предприятие "Леса Украины" и дальше поставляют дрова населению по социальным ценам. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, цены выросли в пределах 100 гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу предприятия.

По данным "Лесов Украины", мягколистные породы деревьев подорожали в среднем до 1,65 тыс. грн за метр кубический, хвойные – до 1,83 тыс. грн, а твердолиственные – до 1,9 тыс. грн за куб. Сегодня средняя цена древесины дровяной непромышленного использования первой группы (дуб, граб и другие твердолиственные) – 1,14 тыс. грн/м куб., второй (сосна и другие) – 923 грн/м куб., третьей (ива, тополь) – 824 грн/м куб.

Социальная цена на дрова для населения по-прежнему включает только себестоимость и налоги, но по сравнению с летом 2024 года она выросла в пределах 100 гривен за кубометр. Это связано исключительно с ростом стоимости заготовки.

"В социальные цены не включены даже работы по лесовосстановлению. Их покрывает ГП "Леса Украины". Призываем украинцев не ждать начала отопительного сезона и покупать дрова уже сейчас, летом", — отметили в пресс-службе предприятия.

"Леса Украины" постепенно отказываются от наличного расчета и переходят на онлайн-оплату. Уже не нужно ходить в банк и стоять в очереди, ведь все оформляется очень просто: в лесничестве или онлайн через ресурс "ДроваЄ".

Сейчас в лесничествах есть дрова всех категорий, очередей нет. Если не откладывать закупку древесины до наступления холодов, то к зиме она успеет просохнуть, так что ее теплоотдача значительно возрастет.

Напомним, "Леса Украины" подвели результаты аукционных торгов третьего квартала. Весь объем круглого леса законтрактован практически на 98%, а топливная древесина промышленного использования (дрова ПВ) на 94%. На дрова ПВ цены выросли более чем на 20%.