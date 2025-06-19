Українці купуватимуть дрова за ціною, вдвічі нижчою за ринкову: скільки коштує деревина сьогодні

На аукціонних торгах третього кварталу вартість деревини промислового використання зросла приблизно на 20%. Однак державне підприємство "Ліси України" й надалі постачають дрова населенню за соціальними цінами. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року ціни зросли в межах 100 гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу підприємства.

За даними "Лісів України", м’яколистяні породи дерев подорожчали в середньому до 1,65 тис. грн за метр кубічний, хвойні — до 1,83 тис. грн, а твердолистяні — до 1,9 тис. грн за куб. На сьогодні середня ціна деревини дров'яної непромислового використання першої групи (дуб, граб та інші твердолистяні) – 1,14 тис. грн/м куб., другої (сосна та інші) – 923 грн/м куб., третьої (верба, тополя) – 824 грн/м куб.

Соціальна ціна на дрова для населення, як і раніше, включає лише собівартість та податки, але у порівнянні з літом 2024 року вона зросла в межах 100 гривень за кубометр. Це пов’язано виключно зі зростанням вартості заготівлі.

"У соціальні ціни не включені навіть роботи з лісовідновлення. Їх покриває ДП "Ліси України". Закликаємо українців не чекати початку опалювального сезону та купувати дрова вже зараз, влітку", — зазначили у пресслужбі підприємства.

Наразі "Ліси України" поступово відмовляються від готівкового розрахунку та переходять на онлайн-оплату. Вже не потрібно ходити в банк і стояти в черзі, адже все оформлюється дуже просто: в лісництві або онлайн через ресурс "ДроваЄ".

Зараз у лісництвах є дрова всіх категорій, черг немає. Якщо не відкладати закупівлю деревини до настання холодів, то до зими вона встигне просохнути, тож її тепловіддача значно зросте.

Нагадаємо, "Ліси України" підбили результати аукціонних торгів третього кварталу. Весь об’єм круглого лісу законтрактований практично на 98%, а паливна деревина промислового використання (дрова ПВ) на 94%. На дрова ПВ ціни зросли на понад 20%.